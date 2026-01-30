O curso começa no dia 3 de fevereiro - Divulgação/PMAR

O curso começa no dia 3 de fevereiroDivulgação/PMAR

Publicado 30/01/2026 17:32

Angra dos Reis - O Instituto do Meio Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) está com inscrições abertas para o curso Teatro Ecológico “Cena Verde: Arte e Consciência Ambiental”, uma iniciativa cultural e educacional que une formação artística e sensibilização socioambiental de maneira lúdica e participativa.



As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Imaar, na Rua do Comércio, nº 17, no Centro, das 8h30 às 17h. O curso começa no dia 3 de fevereiro, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), localizado na Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, Praia da Chácara.



A oficina será ministrada pelo professor e motivador cultural, Arundo Terceiro, que já tem um histórico de contribuições culturais para a cidade. Como parte do projeto, está prevista uma grande apresentação teatral focada no tema ecologia.

Voltado para jovens a partir de 14 anos e adultos, o projeto utiliza o teatro como ferramenta de transformação, estimulando o olhar crítico, o senso de coletividade e a conexão com as questões ambientais da cidade. Ao longo das aulas, os participantes irão vivenciar processos criativos, aprender técnicas cênicas e produzir intervenções e cenas que dialoguem com a realidade ambiental de Angra.