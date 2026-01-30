O curso começa no dia 3 de fevereiroDivulgação/PMAR
As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Imaar, na Rua do Comércio, nº 17, no Centro, das 8h30 às 17h. O curso começa no dia 3 de fevereiro, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), localizado na Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, Praia da Chácara.
A oficina será ministrada pelo professor e motivador cultural, Arundo Terceiro, que já tem um histórico de contribuições culturais para a cidade. Como parte do projeto, está prevista uma grande apresentação teatral focada no tema ecologia.
Teatro Ecológico para jovens com inscrições abertas
A iniciativa é do Imaar e une arte e educação ambiental para formar jovens e adultos em práticas cênicas voltadas à consciência socioambiental
Sesc Verão: programação cultural, esportiva e grandes shows em Angra
Evento apresenta atrações gratuitas em diversos pontos da cidade nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro
Polícia Civil prende quatro suspeitos e apreende um adolescente na operação contra o tráfico de drogas em Angra
Realizada no Morro da Fortaleza, no centro da idade
Marinha do Brasil homenageia as vítimas do naufrágio do encouraçado Aquidabã
Cerimônia na Ponta Leste preserva tradição centenária de reverência aos marinheiros mortos na tragédia do navio de guerra
Pesca do camarão proibida até o final de abril
O defeso começa nesta quarta-feira, 28. Quem descumprir a lei pode ser multado e ter equipamentos de pesca e mercadoria apreendidas
Prefeitura realiza obra de drenagem no Parque das Palmeiras, área de alagamento
Intervenção garante mais segurança e eficiência no escoamento das águas pluviais do canal da Avenida Luigi Amêndola
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.