Cartão Educação entregue pelo prefeito Cláudio Ferreti aos educadores - Divulgação/PMAR

Cartão Educação entregue pelo prefeito Cláudio Ferreti aos educadoresDivulgação/PMAR

Publicado 01/02/2026 00:32

Angra dos Reis - Começou nessa sexta-feira, 30, a entrega Cartão Educação aos educadores da rede pública municipal. Em cerimônia realizada na Escola Municipal Júlio César de Almeida Larangeira, no Parque das Palmeiras, 94 diretores receberam o benefício, marcando o início oficial da distribuição, que será estendida aos alunos, professores e outros profissionais da rede.

O Cartão Educação assegura desde 2022 um auxílio financeiro, por meio de cartões magnéticos, às famílias dos estudantes da rede pública municipal e a professores, pedagogos e coordenadores pedagógicos, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades escolares desde o início do ano letivo.

— Com a entrega simbólica do Cartão Educação realizada nesta sexta-feira, reafirmamos o compromisso da Prefeitura com uma educação pública de qualidade. O programa garante que estudantes e profissionais tenham acesso aos materiais adequados desde o início do ano letivo, ampliando as possibilidades de ensino e aprendizagem. Além de democratizar a escolha dos itens, o cartão melhora as condições de trabalho dos docentes, permitindo o uso de recursos mais modernos e tecnológicos, que contribuem diretamente para práticas pedagógicas mais inovadoras e eficazes — afirmou Paulo Fortunato, secretário de Educação de Angra dos Reis

Imersão e troca de experiências

A solenidade integrou a programação da IV Semana de Imersão para Gestores Escolares, promovida pela Secretaria de Educação com o objetivo de preparar as equipes diretivas para os desafios do ano letivo de 2026. A semana conta com palestras, oficinas e momentos de troca de experiências entre os profissionais.

Nesta sexta-feira, os gestores participaram da palestra de abertura com Herbert Lima, ex-secretário de Educação de Sobral (CE), município reconhecido nacionalmente por alcançar o maior IDEB do país.

— Anualmente, a Prefeitura realiza a imersão dos profissionais da educação com o compromisso de levar um aprendizado cada vez mais qualificado para nossos alunos. E, hoje, com a presença do professor Herbert Lima, tivemos a oportunidade de nos inspirar e aprender com a experiência de uma das melhores educações do país. Esse intercâmbio é fundamental para seguirmos evoluindo o sistema educacional de Angra dos Reis – destacou o prefeito, Cláudio Ferreti.

Durante sua apresentação, Hebert compartilhou estratégias de gestão, formação de professores e políticas públicas que levaram Sobral a se destacar como referência em qualidade educacional no Brasil.

— Estivemos com os gestores de Angra para apresentar experiências voltadas ao fortalecimento da gestão escolar, destacando o papel das avaliações e da alfabetização como pilares da qualidade educacional. Utilizamos dinâmicas, interações e vídeos para tornar esse momento mais prático e significativo, com o objetivo de que cada diretor possa levar esses aprendizados para dentro de sua escola e aplicar de forma estratégica com suas equipes – detalhou Hebert Lima.