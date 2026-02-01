Secretária de Ação Social Taísa Bedê e a deputada estadual Célia Jordão (centro) na comemoração de 2 anos do ILPDivulgação/PMAR
Ao longo desses dois anos, o ILPI do Retiro se consolidou como um lar para seus moradores, oferecendo acolhimento humanizado, assistência multiprofissional e uma estrutura preparada para garantir qualidade de vida, segurança e dignidade. A trajetória da unidade é coroada pela conquista da certificação de Acreditação ONA, reconhecimento nacional que atesta a excelência dos serviços prestados, a qualidade da gestão e o compromisso com boas práticas assistenciais.
Para a secretária Thaísa Bedê, a celebração representa um marco importante na política de cuidado à pessoa idosa.
- Celebrar dois anos do ILPI do Retiro é reafirmar nosso compromisso com o cuidado, o respeito e a dignidade da pessoa idosa. Esse espaço foi pensado para acolher, proteger e garantir qualidade de vida, fortalecendo vínculos e promovendo um envelhecimento mais humano. A certificação de Acreditação ONA comprova que estamos oferecendo um atendimento qualificado, seguro e responsável. Cada avanço conquistado aqui é resultado de um trabalho coletivo, feito com sensibilidade, responsabilidade e amor ao próximo – destacou.
A diretora da unidade, Vanessa Fonseca, também ressaltou o significado da data e a importância de celebrar junto aos moradores.
Presente na comemoração, a deputada estadual Célia Jordão destacou o ILPI do Retiro como exemplo de política pública eficiente e humanizada.
Entre os assistidos, o sentimento predominante foi de gratidão. Morador da unidade, José Bezerra falou sobre a transformação que o ILPI trouxe para sua vida.
- Aqui eu me sinto acolhido de verdade. Hoje posso dizer que tenho um lar. Recebo toda a assistência que preciso, sou tratado com respeito e carinho todos os dias. Só tenho a agradecer por tudo o que fazem por mim e pelos meus companheiros – declarou.
