Secretária de Ação Social Taísa Bedê e a deputada estadual Célia Jordão (centro) na comemoração de 2 anos do ILP - Divulgação/PMAR

Publicado 01/02/2026 00:22 | Atualizado 01/02/2026 00:22

Angra dos Reis - O Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do Retiro, em Angra dos Reis, celebrou, nesta sexta-feira, (30), dois anos de funcionamento com uma programação especial voltada aos assistidos. A data foi marcada por um almoço comemorativo e momentos de confraternização ao som de DJ, reforçando o clima de acolhimento, alegria e pertencimento que fazem parte da rotina da unidade.



Ao longo desses dois anos, o ILPI do Retiro se consolidou como um lar para seus moradores, oferecendo acolhimento humanizado, assistência multiprofissional e uma estrutura preparada para garantir qualidade de vida, segurança e dignidade. A trajetória da unidade é coroada pela conquista da certificação de Acreditação ONA, reconhecimento nacional que atesta a excelência dos serviços prestados, a qualidade da gestão e o compromisso com boas práticas assistenciais.



Para a secretária Thaísa Bedê, a celebração representa um marco importante na política de cuidado à pessoa idosa.



- Celebrar dois anos do ILPI do Retiro é reafirmar nosso compromisso com o cuidado, o respeito e a dignidade da pessoa idosa. Esse espaço foi pensado para acolher, proteger e garantir qualidade de vida, fortalecendo vínculos e promovendo um envelhecimento mais humano. A certificação de Acreditação ONA comprova que estamos oferecendo um atendimento qualificado, seguro e responsável. Cada avanço conquistado aqui é resultado de um trabalho coletivo, feito com sensibilidade, responsabilidade e amor ao próximo – destacou.



A diretora da unidade, Vanessa Fonseca, também ressaltou o significado da data e a importância de celebrar junto aos moradores.

- Esses dois anos representam muito mais do que o funcionamento de um equipamento público. Representam histórias reconstruídas, vínculos fortalecidos e um cuidado diário feito com carinho e profissionalismo. Celebrar com um almoço especial e música é uma forma de mostrar aos nossos assistidos que eles são protagonistas desse espaço, que é, acima de tudo, a casa deles – afirmou.



Presente na comemoração, a deputada estadual Célia Jordão destacou o ILPI do Retiro como exemplo de política pública eficiente e humanizada.

- O ILPI do Retiro mostra que é possível oferecer um serviço público de excelência, com qualidade reconhecida e foco no ser humano. Investir no cuidado com os idosos é investir em dignidade, respeito e reconhecimento por tudo o que eles já fizeram pela nossa sociedade – disse.



Entre os assistidos, o sentimento predominante foi de gratidão. Morador da unidade, José Bezerra falou sobre a transformação que o ILPI trouxe para sua vida.



- Aqui eu me sinto acolhido de verdade. Hoje posso dizer que tenho um lar. Recebo toda a assistência que preciso, sou tratado com respeito e carinho todos os dias. Só tenho a agradecer por tudo o que fazem por mim e pelos meus companheiros – declarou.