Imagem da santa sendo levada por fiéis para a Vila do Abraão - Divulgação/PMAR

Publicado 02/02/2026 13:10 | Atualizado 02/02/2026 17:37

Ilha Grande - A Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, receberá uma celebração de fé, cultura e ancestralidade com a realização do 2º Festival Mar de Axé, no sábado, (7), em homenagem a Iemanjá, orixá das águas salgadas e símbolo de proteção, fertilidade e vida. A festividade conta com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, reafirmando o compromisso do município com a valorização das manifestações culturais e religiosas.

Tradicionalmente celebrada, hoje, 2 de fevereiro, data dedicada a Iemanjá em todo o Brasil, a homenagem na Ilha Grande foi transferida para o sábado seguinte, possibilitando maior participação popular e promovendo a integração entre moradores, fiéis e visitantes.

O festival será realizado em frente à Casa de Cultura Constantino Cokotós. A programação inclui música, cortejo simbólico e manifestações culturais ligadas às tradições de matriz africana.

A festa tem início logo pela manhã, com a saída do barco do Cais de Santa Luzia. Em seguida, já na Ilha Grande, a programação prossegue com a abertura oficial, o culto a Iemanjá e o tradicional cortejo marítimo para a entrega dos presentes ao mar — momento marcado por emoção e profundo significado espiritual.

O evento também contará com apresentação musical, celebrando a alegria, a fé e a cultura popular que caracterizam o Festival Mar de Axé. No período da tarde, com o retorno ao continente, haverá uma nova celebração em homenagem à Rainha do Mar, a partir das 15h, no Cais de Santa Luzia.

Para a secretária de Cultura e Patrimônio, o apoio institucional ao festival reflete uma política pública pautada no respeito e na inclusão.

— A Prefeitura de Angra dos Reis tem como princípio apoiar e valorizar todas as expressões culturais e religiosas. Eventos como o Festival Mar de Axé fortalecem o diálogo inter-religioso, preservam tradições centenárias e reafirmam o direito à fé, à cultura e à diversidade, pilares de uma sociedade mais justa e plural — destacou a secretária.



Programação

07h30 – Saída do barco do Cais Santa Luzia

09h30 – Abertura

10h – Culto a Iemanjá

10h30 – Cortejo e entrega dos presentes

12h – Show com Samba Di Garota

13h30 – Retorno do barco para o continente

15h – Celebração no Cais de Santa Luzia