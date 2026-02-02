Imagem da santa sendo levada por fiéis para a Vila do AbraãoDivulgação/PMAR
Programação
09h30 – Abertura
10h – Culto a Iemanjá
10h30 – Cortejo e entrega dos presentes
12h – Show com Samba Di Garota
13h30 – Retorno do barco para o continente
15h – Celebração no Cais de Santa Luzia
Angra realiza 2º Festival Mar de Axé na Ilha Grande
Em homenagem a Iemanjá, com apoio da Prefeitura, evento une fé, cultura e tradição na Vila do Abraão
Cláudio Ferreti e Eduardo Paes trocam experiências em gestão pública
Um dos pontos relevantes do encontro foi a apresentação do Plano Municipal de Redução de Riscos, na sede da Defesa Civil
Angra inicia entrega do Cartão Educação a educadores da rede municipal
Entrega simbólica ocorreu nesta sexta (30), durante a Semana de Imersão na E.M. Júlio César de Almeida Larangeira; iniciativa prevê injeção de R$ 34 milhões na economia local
ILPI do Retiro completa dois anos e celebra data com programação especial
A data foi marcada com almoço comemorativo, música com DJ e destacou o reconhecimento da unidade como referência no cuidado à pessoa idosa
Vila do Abraão tem campanha educativa sobre descarte de lixo
Equipe orientou a população sobre a coleta domiciliar e o uso adequado de contentores
Teatro Ecológico para jovens com inscrições abertas
A iniciativa é do Imaar e une arte e educação ambiental para formar jovens e adultos em práticas cênicas voltadas à consciência socioambiental
