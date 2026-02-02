Cláudio Ferreti (E) Eduardo Paes (D) encontro em Angra dos ReisDivulgação/PMAR
Durante o encontro, foram debatidas estratégias para a otimização da gestão municipal, com ênfase em planejamento, prevenção e políticas públicas voltadas à segurança da população. Na ocasião, o prefeito Cláudio Ferreti apresentou parte do Plano Municipal de Redução de Riscos, documento elaborado pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Defesa Civil, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF).
Ferreti destacou que a visita acontece em um momento estratégico para o município e reforça o compromisso da atual gestão com a busca constante por eficiência administrativa.
- A visita do prefeito Eduardo Paes chega em uma hora muito oportuna. Nosso objetivo é fazer com que a gestão de Angra dos Reis siga se aprimorando, buscando referências em cidades reconhecidas pela eficiência na administração pública, como o Rio de Janeiro. A troca de experiências entre municípios é fundamental para decisões mais técnicas, responsáveis e alinhadas com a proteção da nossa população – a firmou o prefeito angrense.
Eduardo Paes ressaltou a relação pessoal e histórica com Angra dos Reis e a importância do diálogo institucional entre os municípios.
- Angra dos Reis é uma cidade que faz parte da minha vida desde a adolescência. Momentos como este são importantes porque estreitam os laços entre os municípios, fortalecem a cooperação institucional e permitem a troca de experiências que contribuem para uma gestão pública cada vez mais eficiente – declarou o prefeito do Rio.
O encontro contou ainda com a presença da deputada estadual Célia Jordão, de secretários municipais e vereadores.
Cláudio Ferreti e Eduardo Paes trocam experiências em gestão pública
Um dos pontos relevantes do encontro foi a apresentação do Plano Municipal de Redução de Riscos, na sede da Defesa Civil
