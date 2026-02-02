Escolinha teve bom desempenho e mostrou talento no campeonato - Divulgação/Escolinha

Escolinha teve bom desempenho e mostrou talento no campeonatoDivulgação/Escolinha

Publicado 02/02/2026 18:04

Angra dos Reis - O time Sub-12 da Escolinha Futshow de Angra dos Reis, comandada pelo profissional de educação física, Douglas Almeida, participou de 25 a 29 de janeiro do torneio de futebol de base Cruzeiro Cup Sul-Americana, na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo.

Escolinha do Chile uma das adversárias de Angra na competição Divulgação/escolinha

A competição contou com a participação de equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Chile, o que deu ao torneio um caráter internacional. A organização do campeonato foi da Prefeitura de Cruzeiro, por meio da Secretaria de Esportes, reunindo times nas categorias Sub-11 e Sub-12.

A equipe angrense fez a seguinte campanha na primeira fase: 1 a 1 com o Bulls, 0 a 0 com o Rio de Janeiro, vitória de 2 a 1 sobre o Colorado, classificando o time Sub-12 da Escolinha Futshow às quartas de final, onde enfrentou, dia 29, o Corinthians, mas acabou perdendo o jogo por 2 a 1.

Foi uma grande experiência para a garotada de Angra dos Reis, que foram observados por olheiros do Athletico Paranaense, Corinthians, Palmeias, Fluminense e Ferroviária de Araraquara. Alguns atletas de Angra dos Reis despertaram o interesse dos olheiros de futebol de base do Corinthians e do Athletico Paranaense.

“Foi um grande aprendizado para os garotos. Fiquei muito feliz com o desempenho da equipe no torneio, especialmente pelo aspecto de integração deles com outros meninos de outras cidades, estados e do Chile. Foram competitivos, e tivemos uma boa participação na primeira fase. Mas nas quartas de final enfrentamos o Corinthians, com um trabalho na base muito mais consolidado e de um dos maiores clubes do Brasil, e perdemos com uma diferença mínima no placar”, disse Douglas Almeida, treinador da Escolinha Futshow, que no começo do mês, disputou a Copa Nunes, em Angra, e levou o caneco de campeão nas categorias Sub-11 e Sub-13.