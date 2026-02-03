Prefeito Cláudio Ferreti muda comando da Ilha Grande, Patrimônio Mundial Natural da Unesco - Divulgação/PMAR

Prefeito Cláudio Ferreti muda comando da Ilha Grande, Patrimônio Mundial Natural da UnescoDivulgação/PMAR

Publicado 03/02/2026 13:28

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis está promovendo uma reestruturação administrativa com foco em tornar a gestão mais eficiente, integrada e alinhada às prioridades do governo.

Como parte das mudanças, a Secretaria Extraordinária da Ilha Grande passa a ter caráter estratégico, sob o comando de Marc Olichon, reforçando a atenção ao local, que é Patrimônio Mundial Natural da Unesco. A Secretaria Executiva da Ilha Grande segue sob a responsabilidade de Carlos Kazuo, com atuação operacional, enquanto a pasta estratégica ficará responsável pela articulação de parcerias e pelo aprimoramento das políticas públicas para a localidade.

No âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o engenheiro Felipe Larrosa deixa a liderança da pasta e retorna ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Servidor de carreira, Larrosa acumula ampla experiência na administração pública municipal, tendo atuado com destaque em diversas áreas.

Assume a Secretaria de Desenvolvimento Regional Ricardo Ferreira, também servidor de carreira do município.

A Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) passa a concentrar sua atuação no turismo como fonte de desenvolvimento econômico, sob a presidência de Rodrigo Gouvea. Com isso a organização dos eventos municipais passará a ser de responsabilidade da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

A reestruturação prevê ainda a extinção da Secretaria de Parcerias e Inovação Tecnológica.



