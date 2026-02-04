Início das aulas com novas unidades escolares na rede municipal Divulgação/PMAR
Às 7h30, o prefeito Cláudio Ferreti participou da recepção dos alunos no novo CEMEI Bento Pousa Costa, no Centro, desejando boa sorte às crianças e às famílias e reforçando os avanços da rede municipal, como o início do ano letivo sem carência de vagas nos 24 CEMEIs totalmente climatizados. A manhã foi marcada por cenas de acolhimento e descoberta, com os alunos conhecendo as salas, explorando os espaços e iniciando uma nova etapa.
— Estamos garantindo mais dignidade, conforto e melhores condições de aprendizado para nossas crianças na primeira infância. Com novas estruturas, ampliação de vagas e unidades climatizadas, Angra fortalece a rede municipal, amplia a qualidade do atendimento e gera mais oportunidades — destacou o prefeito.
A programação seguiu com duas inaugurações na região do Bracuí. Às 10h, foi entregue o novo prédio da Escola Municipal Morada do Bracuhy, totalmente reformado e ampliado. A unidade conta com 12 salas de aula climatizadas, atende do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental tem 377 alunos matriculados e capacidade para até 720 estudantes. O espaço inclui Ambiente de Desenvolvimento e Integração (ADI) (parquinho), laboratório de informática, biblioteca, auditório para 50 lugares, cozinha, refeitório, além de acessibilidade com piso tátil e rampas.
Para as famílias, a nova estrutura representa conforto e tranquilidade, como destaca Maria Cilene da Silva, mãe da aluna Maria Gabriele Silva, do 3º ano.
— A escola ficou muito bonita, moderna e bem equipada, e isso deixa a gente muito feliz. A comunidade toda da Morada do Bracuí está satisfeita com essa entrega. Agora minha filha estuda em um lugar ainda mais seguro e bem-preparado — relatou.
Na sequência, foi inaugurado o CEMEI Bracuhy II, voltado à educação infantil, atendendo à pré-escola I e II. A unidade tem sete salas climatizadas, ADI, cozinha e refeitório e oferta 350 novas vagas, com 161 crianças já matriculadas.
— Estamos ampliando vagas, modernizando estruturas e garantindo um ambiente mais adequado para o desenvolvimento dos alunos. Esse conjunto de ações mostra o compromisso do município com uma educação pública de qualidade — afirmou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.
Angra inicia ano letivo com novas unidades escolares no Bracuí
Município começa 2026 sem fila de espera por vagas nos 24 CEMEIs, todos climatizados
Homem é preso em flagrante na "Operação Fake Pen" desencadeada pela Polícia Civil
Em Angra dos Reis. A ação da 166ª DP é contra o comércio clandestino de medicamentos para emagrecer. Uma mulher identificada como esposa de Josiel Carlos Silva, foi indiciada. Ambos podem estar ligados a uma rede de distribuição interestadual de medicamentos clandestinos
Transpetro bate recorde em 2025 impulsionada por operações em Angra dos Reis
Na costa verde e em São Sebastião
Governo municipal troca comando das secretarias
A reestruturação administrativa vai ajustar e redefinir pastas visando o fortalecimento de áreas estratégicas
Advogado é esfaqueado no pescoço dentro de casa
Suspeito é preso pela Polícia Civil em menos de duas horas do ocorrido no bairro Belém em Angra dos Reis
Sub-12 da Escolinha Futshow participa do Cruzeiro Cup Sul-Americana
Em São Paulo e chega às quartas de final
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.