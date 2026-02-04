Angra dos Reis - O ano letivo de 2026 começou com acolhimento e estrutura nova na rede municipal da Prefeitura de Angra dos Reis, que atenderá esse ano mais de 26 mil alunos matriculados em 96 unidades escolares. Logo nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira,(3), os estudantes foram recebidos com abraços, sorrisos e a atenção das professoras, marcando o início de um período que já começa com avanços importantes para a educação do município.

Comunidade escolar do bairro Bracuí Divulgação/PMAR

Às 7h30, o prefeito Cláudio Ferreti participou da recepção dos alunos no novo CEMEI Bento Pousa Costa, no Centro, desejando boa sorte às crianças e às famílias e reforçando os avanços da rede municipal, como o início do ano letivo sem carência de vagas nos 24 CEMEIs totalmente climatizados. A manhã foi marcada por cenas de acolhimento e descoberta, com os alunos conhecendo as salas, explorando os espaços e iniciando uma nova etapa.— Estamos garantindo mais dignidade, conforto e melhores condições de aprendizado para nossas crianças na primeira infância. Com novas estruturas, ampliação de vagas e unidades climatizadas, Angra fortalece a rede municipal, amplia a qualidade do atendimento e gera mais oportunidades — destacou o prefeito.A programação seguiu com duas inaugurações na região do Bracuí. Às 10h, foi entregue o novo prédio da Escola Municipal Morada do Bracuhy, totalmente reformado e ampliado. A unidade conta com 12 salas de aula climatizadas, atende do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental tem 377 alunos matriculados e capacidade para até 720 estudantes. O espaço inclui Ambiente de Desenvolvimento e Integração (ADI) (parquinho), laboratório de informática, biblioteca, auditório para 50 lugares, cozinha, refeitório, além de acessibilidade com piso tátil e rampas.Para as famílias, a nova estrutura representa conforto e tranquilidade, como destaca Maria Cilene da Silva, mãe da aluna Maria Gabriele Silva, do 3º ano.— A escola ficou muito bonita, moderna e bem equipada, e isso deixa a gente muito feliz. A comunidade toda da Morada do Bracuí está satisfeita com essa entrega. Agora minha filha estuda em um lugar ainda mais seguro e bem-preparado — relatou.Na sequência, foi inaugurado o CEMEI Bracuhy II, voltado à educação infantil, atendendo à pré-escola I e II. A unidade tem sete salas climatizadas, ADI, cozinha e refeitório e oferta 350 novas vagas, com 161 crianças já matriculadas.— Estamos ampliando vagas, modernizando estruturas e garantindo um ambiente mais adequado para o desenvolvimento dos alunos. Esse conjunto de ações mostra o compromisso do município com uma educação pública de qualidade — afirmou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.