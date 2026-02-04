Angra dos Reis - O Hospital Municipal da Japuíba (HMJ), em Angra dos Reis, alcançou uma conquista inédita, ao se tornar a primeira unidade hospitalar de toda a Costa Verde a receber o Reconhecimento Bronze do PROSAEPE (Programa de Apoio à Implantação do Processo de Enfermagem), concedido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ).

Equipe comemora e se emociona com o reconhecimento Divulgação/PMAR

O selo, entregue oficialmente nesta terça-feira,( 3), é um importante indicativo de qualidade, atestando a organização, padronização e eficácia dos processos de enfermagem, com foco na segurança e na humanização do atendimento ao paciente.— Receber esse certificado é motivo de grande satisfação para toda a equipe de enfermagem do HMJ. É o resultado de muito empenho na implantação de processos que priorizam a qualidade da assistência, a segurança do paciente e o reconhecimento técnico da nossa atuação. Seguiremos firmes em busca dos selos prata e ouro, sempre focados em oferecer um atendimento cada vez melhor à população — afirmou o secretário Hospitalar, Filipe Rosa.Para conquistar o certificado, o hospital passou por rigorosa avaliação técnica, que verificou a aplicação prática do Processo de Enfermagem, metodologia que orienta de forma sistemática o cuidado ao paciente. Esse processo inclui etapas como a coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação das ações, sempre com base em critérios técnicos e científicos.— É uma conquista de toda a cidade, reforça o compromisso da gestão com a qualidade da saúde pública em Angra dos Reis. A certificação do Hospital da Japuíba demonstra que estamos no caminho certo, investindo em estrutura, capacitação e, principalmente, no cuidado com as pessoas — destacou o secretário de Saúde, Marcos Rocha.A instituição também precisou comprovar a existência de protocolos bem definidos, prontuários atualizados e condutas padronizadas que asseguram a continuidade e a qualidade do cuidado.A avaliação é promovida por uma equipe técnica do COREN-RJ, que visita o hospital, analisa documentos e acompanha na prática a atuação das equipes, validando o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo programa.— É motivo de muito orgulho entregar esse reconhecimento ao Hospital da Japuíba, o primeiro de toda a Costa Verde a receber o selo Bronze do PROSAEPE. Parabenizo os profissionais envolvidos e a gestão municipal, por investir na valorização da enfermagem e na melhoria contínua da saúde pública —destacou a presidente do COREN-RJ e deputada estadual, Lilian BehringAlém de valorizar o trabalho dos profissionais de enfermagem, o selo PROSAEPE impacta positivamente os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que passam a ter ainda mais garantia de um cuidado organizado, ético e respaldado por evidências. A certificação é dividida em três níveis — bronze, prata e ouro — e o HMJ agora entra para um seleto grupo de instituições do estado do Rio de Janeiro reconhecidas com esse padrão.- Esse reconhecimento é uma conquista de toda a equipe e representa a valorização real da enfermagem dentro do cuidado hospitalar. Implantar o processo de enfermagem é reafirmar o papel técnico, ético e essencial do enfermeiro na assistência ao paciente - afirmou Richele Salles, superintendente de Enfermagem do HMJ.