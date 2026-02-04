R$ 451 mil de investimentos para cursos gratuitos nos bairrosDivulgação/PMAR
As atividades terão duração de quatro meses, com carga horária de duas horas, duas vezes por semana. A programação contempla uma ampla diversidade de expressões artísticas e cada região da cidade vai receber atividades alinhadas com a identidade e os interesses de suas comunidades.
Oficinas de artesanato e moda, como fuxico, bijuterias com materiais sustentáveis, crochê, bordado e costura criativa serão montadas em bairros como Camorim, Parque das Palmeiras, Vila Nova e Campo Belo. Já as ações voltadas à música e ao som, com aulas de clarinete e violão, além de produção musical em estúdio e oficinas de DJ, serão realizadas na Casa Larangeiras, Morro da Fortaleza, Bonfim e Parque Mambucaba.
Na Ilha Grande, a Vila do Abraão receberá um núcleo expressivo de atividades, incluindo oficinas de afromoda, yogaterapia, percussão e musicalização.
Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, o principal objetivo do edital é garantir que a cultura esteja onde o povo está.
— Nossa missão com o Fundo Municipal e com a Política Nacional Aldir Blanc é a descentralização. Queremos que o morador do Bracuí, da Ilha Grande ou do Parque Mambucaba tenha a mesma oportunidade de aprendizado artístico que quem frequenta o Centro. Ao contemplarmos mais de 65 projetos de oficinas, fomentamos a renda dos nossos artistas locais e transformamos cada bairro em um polo vivo de produção cultural. A arte é um direito de todos os angrenses — afirma a secretária.
As inscrições para as oficinas serão realizadas diretamente pelos próprios proponentes — professores e artistas responsáveis, nos locais onde as atividades acontecerão. A prioridade será para os moradores da região.
A lista completa com os nomes dos proponentes, os segmentos contemplados e os locais de realização das oficinas pode ser consultada no Boletim Oficial nº 2172, de 24 de julho de 2025, disponível no site oficial da Prefeitura de Angra dos Reis (www.angra.rj.gov.br), ou junto ao Setor de Fomento da Secretaria de Cultura, pelo telefone (24) 3365-7221.
