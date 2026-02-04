R$ 451 mil de investimentos para cursos gratuitos nos bairros - Divulgação/PMAR

Publicado 04/02/2026 10:15

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis deu um passo importante na democratização do acesso à arte e à cultura ao divulgar a lista dos projetos selecionados no Chamamento Público nº 03/2024, que destina R$ 451.200, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), para a realização de 67 oficinas e capacitações em diversos segmentos culturais. As aulas serão ministradas nos bairros.

O grande diferencial dessa edição foi a ampla ocupação territorial, já que as oficinas não ficarão restritas aos equipamentos culturais da região central e serão realizadas em polos culturais, associações de moradores, igrejas e espaços comunitários espalhados por todos os distritos de Angra dos Reis.



As atividades terão duração de quatro meses, com carga horária de duas horas, duas vezes por semana. A programação contempla uma ampla diversidade de expressões artísticas e cada região da cidade vai receber atividades alinhadas com a identidade e os interesses de suas comunidades.



Oficinas de artesanato e moda, como fuxico, bijuterias com materiais sustentáveis, crochê, bordado e costura criativa serão montadas em bairros como Camorim, Parque das Palmeiras, Vila Nova e Campo Belo. Já as ações voltadas à música e ao som, com aulas de clarinete e violão, além de produção musical em estúdio e oficinas de DJ, serão realizadas na Casa Larangeiras, Morro da Fortaleza, Bonfim e Parque Mambucaba.

Atividades de dança e teatro, com balé infantil, dança de rua, forró e teatro voltado à terceira idade serão disponibilizadas em localidades como Japuíba, Nova Angra e Parque Mambucaba. E as iniciativas ligadas à cultura popular e tradicional, com oficinas de capoeira, culinária da terra e saberes indígenas e quilombolas estarão no Bracuí, na Aldeia Sapukai, no Quilombo do Bracuí e em Itinga.



Na Ilha Grande, a Vila do Abraão receberá um núcleo expressivo de atividades, incluindo oficinas de afromoda, yogaterapia, percussão e musicalização.



Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, o principal objetivo do edital é garantir que a cultura esteja onde o povo está.



— Nossa missão com o Fundo Municipal e com a Política Nacional Aldir Blanc é a descentralização. Queremos que o morador do Bracuí, da Ilha Grande ou do Parque Mambucaba tenha a mesma oportunidade de aprendizado artístico que quem frequenta o Centro. Ao contemplarmos mais de 65 projetos de oficinas, fomentamos a renda dos nossos artistas locais e transformamos cada bairro em um polo vivo de produção cultural. A arte é um direito de todos os angrenses — afirma a secretária.



As inscrições para as oficinas serão realizadas diretamente pelos próprios proponentes — professores e artistas responsáveis, nos locais onde as atividades acontecerão. A prioridade será para os moradores da região.



A lista completa com os nomes dos proponentes, os segmentos contemplados e os locais de realização das oficinas pode ser consultada no Boletim Oficial nº 2172, de 24 de julho de 2025, disponível no site oficial da Prefeitura de Angra dos Reis (www.angra.rj.gov.br), ou junto ao Setor de Fomento da Secretaria de Cultura, pelo telefone (24) 3365-7221.