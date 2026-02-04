É proibido pescar até 31 de abril - Divulgação/PMAR

Publicado 04/02/2026 11:09

Angra dos Reis - A safra de camarão 2025/2026 em Angra dos Reis alcançou um número histórico, com a produção de 85,592 kg, crescimento de mais de 60% em relação à temporada anterior, quando 52,707 kg do crustáceo foram retirados do mar. Esses números foram alcançados pelo respeito durante o período do Defeso, que acontece anualmente de 28 de janeiro a 30 de abril, e é determinado pela portaria do IBAMA.



Do total pescado, mais de 95% correspondem ao camarão-rosa, espécie de alto valor comercial e uma das mais tradicionais da região. O desempenho da safra reafirma a importância da pesca para o município. A atividade gera emprego e renda para centenas de famílias, movimenta a cadeia produtiva local e contribui de forma significativa para o desenvolvimento econômico de Angra dos Reis.



O resultado expressivo é fruto de uma combinação de fatores, entre eles o respeito ao período de defeso, o reforço na fiscalização contra a pesca predatória e a ampliação do auxílio-defeso. No último ano, o número de pescadores beneficiados pelo programa do Governo Federal passou de 29 para mais de 100, garantindo apoio financeiro durante o período de proibição da pesca. A medida contribuiu diretamente para o cumprimento do defeso e, consequentemente, para o aumento da produção nesta safra.



Para assegurar a sustentabilidade da atividade na próxima temporada, o defeso do camarão teve início em 28 de janeiro e segue até 30 de abril. Durante esse período, a captura e a comercialização da espécie ficam proibidas, permitindo a reprodução e o desenvolvimento dos crustáceos e garantindo a continuidade da atividade pesqueira após a paralisação.

O prazo para os comerciantes e restaurantes, que ainda dispõem de estoque das espécies, declararem ao IBAMA terminou ontem, através do acesso pela página do órgão na internet. Para mais informações o município dispõe de atendimento para tirar dúvidas na Secretaria de Agricultura e Pesca.