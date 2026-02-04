Serão 26 mil alunos da rede municipal beneficiados com o cartão educação - Divulgação/PMAR

Publicado 04/02/2026 18:50

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis iniciou, nessa terça-feira, (3 ), a distribuição do Cartão Educação 2026 diretamente nas 96 unidades da rede pública municipal de ensino. A entrega, no primeiro dia do ano letivo, ocorre tanto para os responsáveis pelos mais de 26 mil alunos matriculados quanto para os 1.690 profissionais da educação contemplados, garantindo que o benefício chegue às famílias e às equipes escolares já no início das aulas.



Em seu quinto ano, o programa assegura créditos em cartões para a compra de material escolar, uniforme, itens pedagógicos e de acessibilidade em estabelecimentos credenciados, unindo o investimento em educação pública de qualidade ao fortalecimento do comércio local. Neste ano, o aporte é de R$ 35 milhões, um aumento de 2,9% em relação ao investido em 2025. É o maior valor aplicado desde o início do programa, em 2022.



— Ao garantir acesso a materiais adequados, promover autonomia de escolha e apoiar o trabalho pedagógico, o Cartão Educação contribui diretamente para a permanência dos estudantes na escola e para o combate à evasão escolar. Essa política pública também reforça a cidadania, amplia o sentimento de pertencimento dos alunos e valoriza o ambiente escolar como espaço de desenvolvimento, inclusão e oportunidades — comentou o prefeito Cláudio Ferreti.



R$ 150 milhões investidos em cinco anos

O Cartão Educação se consolida como uma das maiores políticas públicas municipais voltadas à garantia das condições adequadas de aprendizagem e exemplo no estado do Rio de Janeiro. Entre 2022 e 2026, a Prefeitura de Angra dos Reis investiu R$ 150 milhões no programa.



Quem é contemplado

Em 2026, o programa contempla mais de 26 mil alunos da rede pública municipal, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, Ensino Cívico-Militar, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Também são beneficiados 1.690 profissionais da educação, entre docentes, pedagogos, diretores e auxiliares de direção, número 7,5% maior que em 2025, quando foram atendidos 1.572 profissionais.



Reajuste dos valores para 2026

Seguindo a inflação e mantendo o poder de compra dos materiais das listas, os créditos foram reajustados em todas as etapas escolares, tanto para material escolar quanto para uniforme e acessibilidade. Os profissionais da educação recebem cartão para aquisição de materiais pedagógicos. O valor passou de R$ 1.170 em 2025 para R$ 1.230 em 2026, um aumento de 5,1%.



Os valores do Cartão Material Escolar foram reajustados em todas as etapas de ensino e variam de R$ 430 a R$ 620. No Cartão Uniforme Escolar, ficam entre R$ 455 e R$ 735, de acordo com a faixa etária dos alunos e unidade em que estudam.



Retirada e uso dos cartões

A retirada ocorre nas secretarias das escolas onde os alunos estão matriculados ou onde os profissionais atuam, mediante apresentação de documento de CPF e assinatura do termo de recebimento. O prazo para utilização do crédito é de 90 dias após a retirada.



Impacto no comércio local

Os cartões podem ser utilizados exclusivamente em 125 estabelecimentos credenciados no programa, distribuídos por diversos bairros do município, fortalecendo o comércio e mantendo o recurso circulando na cidade. A lista completa dos estabelecimentos credenciados em 2026 está no Boletim Oficial nº 2.294.