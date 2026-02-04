Serão 26 mil alunos da rede municipal beneficiados com o cartão educaçãoDivulgação/PMAR
Em seu quinto ano, o programa assegura créditos em cartões para a compra de material escolar, uniforme, itens pedagógicos e de acessibilidade em estabelecimentos credenciados, unindo o investimento em educação pública de qualidade ao fortalecimento do comércio local. Neste ano, o aporte é de R$ 35 milhões, um aumento de 2,9% em relação ao investido em 2025. É o maior valor aplicado desde o início do programa, em 2022.
— Ao garantir acesso a materiais adequados, promover autonomia de escolha e apoiar o trabalho pedagógico, o Cartão Educação contribui diretamente para a permanência dos estudantes na escola e para o combate à evasão escolar. Essa política pública também reforça a cidadania, amplia o sentimento de pertencimento dos alunos e valoriza o ambiente escolar como espaço de desenvolvimento, inclusão e oportunidades — comentou o prefeito Cláudio Ferreti.
R$ 150 milhões investidos em cinco anos
Quem é contemplado
Reajuste dos valores para 2026
Os valores do Cartão Material Escolar foram reajustados em todas as etapas de ensino e variam de R$ 430 a R$ 620. No Cartão Uniforme Escolar, ficam entre R$ 455 e R$ 735, de acordo com a faixa etária dos alunos e unidade em que estudam.
Retirada e uso dos cartões
Impacto no comércio local
Cartão Educação começa a ser distribuído para mais de 26 mil alunos de Angra
Entrega beneficia alunos e profissionais da rede municipal e injeta R$ 35 milhões na economia local
Proibida a pesca e comercialização do camarão em Angra
Até 30 de abril, período do Defeso. A cidade registrou safra histórica na temporada 2025/2026 com produção de mais de 60% e mais de 85 toneladas
HMJ em Angra conquista selo de qualidade em enfermagem
O Hospital Municipal da Japuíba é o primeiro da Costa Verde a receber o Reconhecimento Bronze do PROSAEPE, concedido pelo COREN-RJ
Cultura divulga lista de projetos selecionados para oficinas gratuitas nos bairros
São 67 cursos com investimento de mais de R$ 451 mil
Angra inicia ano letivo com novas unidades escolares no Bracuí
Município começa 2026 sem fila de espera por vagas nos 24 CEMEIs, todos climatizados
Homem é preso em flagrante na "Operação Fake Pen" desencadeada pela Polícia Civil
Em Angra dos Reis. A ação da 166ª DP é contra o comércio clandestino de medicamentos para emagrecer. Uma mulher identificada como esposa de Josiel Carlos Silva, foi indiciada. Ambos podem estar ligados a uma rede de distribuição interestadual de medicamentos clandestinos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.