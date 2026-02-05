Professores recebendo orientações atuais sobre Meio AmbienteDivulgação/PMAR
— Essa formação é fundamental para que nossos educadores estejam alinhados às discussões mais atuais sobre meio ambiente. Quando capacitamos nossos professores, ampliamos a capacidade das escolas de formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais do presente e do futuro – destacou a superintendente interina do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Edilza Barboza.
Durante a capacitação, foi apresentado o curso “Educação Ambiental: o Novo PNE, Mudanças Climáticas e Racismo Ambiental”, que tem como objetivo atualizar docentes sobre os principais debates socioambientais contemporâneos.
Para o diretor-presidente do IMAAR, Maurício Lamego, a formação continuada é um pilar estratégico para transformar a educação ambiental em política pública efetiva no município.
A ação integra as metas do Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea) e reforça o papel das escolas na construção de uma consciência ambiental crítica, alinhada às diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2024–2034.
IMAAR capacita educadores de Angra
O curso tem como meta o Plano Municipal de Educação Ambiental, mudanças climáticas e racismo ambiental
