Angra dos Reis - Foi iniciada nesta quarta-feira, (4), a 1ª etapa da Formação Continuada em Educação Ambiental, promovida pelo Instituto do Meio Ambiente de Angra do Reis (IMAAR) e voltada aos educadores da rede pública. Profissionais da Escola Estadual Conde Pereira Carneiro participaram da aula, e o intuito do órgão é estender a formação para toda a rede estadual e municipal, fortalecendo práticas pedagógicas voltada para a sustentabilidade e participação social.



— Essa formação é fundamental para que nossos educadores estejam alinhados às discussões mais atuais sobre meio ambiente. Quando capacitamos nossos professores, ampliamos a capacidade das escolas de formar cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais do presente e do futuro – destacou a superintendente interina do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Edilza Barboza.



Durante a capacitação, foi apresentado o curso “Educação Ambiental: o Novo PNE, Mudanças Climáticas e Racismo Ambiental”, que tem como objetivo atualizar docentes sobre os principais debates socioambientais contemporâneos.



Para o diretor-presidente do IMAAR, Maurício Lamego, a formação continuada é um pilar estratégico para transformar a educação ambiental em política pública efetiva no município.

- Investir na formação continuada dos educadores é investir no futuro de Angra. São eles que multiplicam conhecimento, valores e consciência ambiental dentro das escolas e nas comunidades – reforçou Maurício.



A ação integra as metas do Programa Municipal de Educação Ambiental (Promea) e reforça o papel das escolas na construção de uma consciência ambiental crítica, alinhada às diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2024–2034.