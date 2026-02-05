Mutirão do HMAR na aldeia Sapukai, levando orientações sobre saúde e amamentaçãoDivulgação/Reprodução Rede Social
A Justiça Itinerante atenderá ainda demandas de direito do consumidor, como casos de mercadorias com defeito ou serviços não prestados, além de pedidos de interdição de pessoas com deficiência mental. Pessoas transgênero e não binárias poderão solicitar a troca de nome e/ou gênero nos documentos oficiais, reforçando o compromisso da ação com a inclusão e o respeito à diversidade.
TJ-RJ chega à aldeia Sapukai em Angra levando serviços jurídicos, emissão de documentos e atendimento social
A ação tem o apoio da Prefeitura. O atendimento será ampliado às comunidades Quilombola e sertão do Bracuí
Prefeitura de Angra retira do mar 375kg de lixo
A limpeza no cais da Manivela, no centro da cidade, foi liderada pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca e contou com apoio de mergulhadores e voluntários
Cartão Educação começa a ser distribuído para mais de 26 mil alunos de Angra
Entrega beneficia alunos e profissionais da rede municipal e injeta R$ 35 milhões na economia local
Proibida a pesca e comercialização do camarão em Angra
Até 30 de abril, período do Defeso. A cidade registrou safra histórica na temporada 2025/2026 com produção de mais de 60% e mais de 85 toneladas
HMJ em Angra conquista selo de qualidade em enfermagem
O Hospital Municipal da Japuíba é o primeiro da Costa Verde a receber o Reconhecimento Bronze do PROSAEPE, concedido pelo COREN-RJ
Cultura divulga lista de projetos selecionados para oficinas gratuitas nos bairros
São 67 cursos com investimento de mais de R$ 451 mil
