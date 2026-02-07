As inscrições serão online segunda-feiraDivulgação/PMAR
As aulas começam no dia 6 de março e seguem até novembro, sempre às sextas-feiras, com turmas nos períodos da manhã e da tarde:
• Básico (manhã): 9h às 10h30
• Básico (tarde): 14h às 15h30
• Avançado (manhã): 10h30 às 12h
• Avançado (tarde): 15h30 às 17h
As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9GiI06fXba0p5ln3V8SsNqiwOpWmZosh-4rsAXicODrFVdw/closedform
Após o cadastro, os candidatos participarão de entrevistas presenciais. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário, que solicita informações como CPF, endereço e dados pessoais. Em caso de dúvidas, a Secretaria atende pelo telefone/WhatsApp (24) 3365-7489.
No curso, os alunos irão aprender e praticar técnicas como esboço, sombreamento, perspectiva e outros fundamentos importantes para o desenvolvimento artístico. A iniciativa busca ir além do domínio de ferramentas de desenho e pintura, promovendo melhorias na coordenação motora, foco, percepção e raciocínio.
Todo o material utilizado nas aulas será fornecido gratuitamente pelo Projeto Futuro, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura de Angra dos Reis. Ao final, todos os participantes que concluírem a formação receberão certificado.
Secretaria de Juventude de Angra abre inscrições para curso de desenho
Nesta segunda-feira. O projeto oferece formação gratuita, material gratuito e certificação; aulas começam em março
Professor suspeito de abuso sexual infantil é preso em Angra
Ele foi levado pra sede da PRF na quinta-feira (5) ouvido e liberado, mas na tarde dessa sexta-feira (6) em desdobramento da Operação Classificação de Risco, o professor da rede pública de ensino teve a prisão preventiva decretada pela Justiça
Pediatra é preso pela Polícia Federal em Angra pelo crime de abuso sexual de crianças
A PF investiga mais três envolvidos, entre eles um professor da rede pública. A prefeitura informou que está acompanhando o caso. O acusado atende nas redes pública de pronto atendimento e privada
IMAAR capacita educadores de Angra
O curso tem como meta o Plano Municipal de Educação Ambiental, mudanças climáticas e racismo ambiental
TJ-RJ chega à aldeia Sapukai em Angra levando serviços jurídicos, emissão de documentos e atendimento social
A ação tem o apoio da Prefeitura. O atendimento será ampliado às comunidades Quilombola e sertão do Bracuí
Prefeitura de Angra retira do mar 375kg de lixo
A limpeza no cais da Manivela, no centro da cidade, foi liderada pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca e contou com apoio de mergulhadores e voluntários
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.