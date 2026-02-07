As inscrições serão online segunda-feira - Divulgação/PMAR

Publicado 07/02/2026 11:36

Angra dos Reis - A Secretaria de Juventude de Angra dos Reis abre, na próxima segunda-feira, 9 de fevereiro, as inscrições para o novo curso gratuito de desenho, voltado para jovens que desejam desenvolver suas habilidades artísticas. As vagas são limitadas, e o período de inscrições será encerrado assim que o número máximo de participantes for atingido.



As aulas começam no dia 6 de março e seguem até novembro, sempre às sextas-feiras, com turmas nos períodos da manhã e da tarde:



• Básico (manhã): 9h às 10h30

• Básico (tarde): 14h às 15h30

• Avançado (manhã): 10h30 às 12h

• Avançado (tarde): 15h30 às 17h



As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9GiI06fXba0p5ln3V8SsNqiwOpWmZosh-4rsAXicODrFVdw/closedform



Após o cadastro, os candidatos participarão de entrevistas presenciais. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário, que solicita informações como CPF, endereço e dados pessoais. Em caso de dúvidas, a Secretaria atende pelo telefone/WhatsApp (24) 3365-7489.





No curso, os alunos irão aprender e praticar técnicas como esboço, sombreamento, perspectiva e outros fundamentos importantes para o desenvolvimento artístico. A iniciativa busca ir além do domínio de ferramentas de desenho e pintura, promovendo melhorias na coordenação motora, foco, percepção e raciocínio.



Todo o material utilizado nas aulas será fornecido gratuitamente pelo Projeto Futuro, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura de Angra dos Reis. Ao final, todos os participantes que concluírem a formação receberão certificado.