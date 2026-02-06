O pediatra preso atendia em uma Unidade de Pronto Atendimento em Angra - Divulgação/Reprodução Arquivo PF

Publicado 06/02/2026 12:31 | Atualizado 07/02/2026 11:31

Angra dos Reis - A Polícia Federal prendeu nessa quinta-feira (5) o médico pediatra, Welton Tavares de Faria (27), suspeito de envolvimento em crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, além de cumprir mais três mandados de busca e apreensão, na operação Classificação de Risco, deflagrada com o objetivo de apurar condutas relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil, supostamente praticadas por este suspeito que atua nas redes pública e privada de saúde dos municípios de Angra dos Reis/RJ e de Rio Claro/RJ.



Durante as diligências, materiais de interesse da investigação foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial. As investigações apuradas até o momento apontam mais três envolvidos, entre eles um professor da rede pública, por armazenar e compartilhar os conteúdos. O professor foi chamado para depor e liberado em seguida.



As investigações tiveram início a partir de monitoramentos ativos realizados pela PF, voltados à identificação de ações suspeitas ligadas ao armazenamento e ao compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet. A partir de tais diligências, foi possível identificar o suspeito. O aprofundamento das investigações revelou indícios de aliciamento de crianças e de adolescentes para fins sexuais, com atuação predominante nos municípios de Angra dos Reis e de Paraty/RJ.



O desdobramento das apurações revelou ainda a possível participação de um professor da rede pública de ensino, que foi conduzido para prestar esclarecimentos e posteriormente liberado. As investigações seguem em andamento para apurar a extensão do eventual envolvimento e esclarecer os fatos relacionados a essa nova linha investigativa.



O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, de estupro de vulnerável, de exploração sexual infantojuvenil e de associação criminosa. As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar eventuais vítimas e outros possíveis envolvidos nas condutas apuradas.

A prefeitura informou que está acompanhando as investigações e que a Secretaria de Saúde irá cobrar da empresa contratante as providências administrativas cabíveis. ( Leia Nota abaixo)

"A Prefeitura de Angra dos Reis acompanha a investigação policial realizada, na manhã de quinta-feira (5), envolvendo um médico prestador de serviço em uma unidade pública de saúde do município. A ação faz parte do cumprimento de mandado judicial, que também ocorreu em uma unidade de saúde privada e em sua residência. O objetivo da operação foi a vistoria de pertences pessoais. As secretarias municipais de Saúde e de Segurança Pública prestaram todo o apoio necessário à atuação policial. Na unidade pública de saúde, não foi constatada nenhuma irregularidade. A Secretaria Municipal de Saúde segue acompanhando o andamento das investigações e cobrará da empresa contratante todas as providências administrativas cabíveis".



Alerta





A Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.



É igualmente importante ensinar às crianças e aos adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, a fim de reforçar que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e de adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.