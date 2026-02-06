O pediatra preso atendia em uma Unidade de Pronto Atendimento em AngraDivulgação/Reprodução Arquivo PF
Durante as diligências, materiais de interesse da investigação foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial. As investigações apuradas até o momento apontam mais três envolvidos, entre eles um professor da rede pública, por armazenar e compartilhar os conteúdos. O professor foi chamado para depor e liberado em seguida.
As investigações tiveram início a partir de monitoramentos ativos realizados pela PF, voltados à identificação de ações suspeitas ligadas ao armazenamento e ao compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet. A partir de tais diligências, foi possível identificar o suspeito. O aprofundamento das investigações revelou indícios de aliciamento de crianças e de adolescentes para fins sexuais, com atuação predominante nos municípios de Angra dos Reis e de Paraty/RJ.
O desdobramento das apurações revelou ainda a possível participação de um professor da rede pública de ensino, que foi conduzido para prestar esclarecimentos e posteriormente liberado. As investigações seguem em andamento para apurar a extensão do eventual envolvimento e esclarecer os fatos relacionados a essa nova linha investigativa.
O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, de estupro de vulnerável, de exploração sexual infantojuvenil e de associação criminosa. As investigações prosseguirão com o objetivo de identificar eventuais vítimas e outros possíveis envolvidos nas condutas apuradas.
A Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.
É igualmente importante ensinar às crianças e aos adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, a fim de reforçar que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e de adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.
