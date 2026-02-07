Fiscalização das praias na Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Fiscalização das praias na Ilha GrandeDivulgação/PMAR

Publicado 07/02/2026 11:50

Angra dos Reis - O programa Ilha Grande em Ordem retomou as atividades nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, com uma grande ação educativa na localidade da Praia Vermelha, dando continuidade ao conjunto de iniciativas que buscam garantir o ordenamento na localidade. A operação, realizada de forma integrada entre diversas secretarias municipais, chega em um momento estratégico, o período pré-Carnaval, quando o fluxo de visitantes aumenta significativamente.



Secretário extraordinário da Ilha Grande, Marc Olichon acompanhou a ação e destacou a importância do trabalho conjunto para manter o ordenamento da região.



— O Ilha Grande em Ordem é um esforço coletivo que envolve várias áreas da Prefeitura e tem como foco garantir uma ilha organizada, segura e boa de viver. Hoje, realizamos uma ação educativa de orientação e informações. Estamos intensificando essas ações no pré-Carnaval justamente para que os moradores e turistas possam aproveitar do paraíso que é a Ilha Grande, com mais conforto e tranquilidade. Esse trabalho vai continuar ao longo do ano, porque o ordenamento da Ilha Grande é uma construção permanente – destacou o secretário.



As ações do programa buscar assegurar que moradores e turistas desfrutem da região com tranquilidade, segurança e respeito às normas de convivência, garantindo a organização dos espaços públicos e o cumprimento das regras de uso e ocupação.



Na ação desta sexta, além da orientação direta aos comerciantes, barqueiros, e prestadores de serviço, as equipes realizaram ajustes de circulação, vistorias e alinhamentos sobre práticas adequadas de atendimento e uso responsável das áreas comuns.

