A programação começou ao som do DJ Transtornado, que aqueceu o público para o início oficial da folia. Em seguida, um dos momentos mais simbólicos da noite: o vice-prefeito Rubinho Metalúrgico entregou a chave da cidade ao Rei do Carnaval, simbolizado por José Augusto, figura folclórica e querida de Angra dos Reis com o tradicional Bloco do Reizinho.
- Eu desejo que seja um carnaval de alegria, paz e união, sem violência. Com respeito as mulheres, as mulheres trans. O mais importante sempre é respeitar uns aos outros - destacou o vice-prefeito de Angra, Rubinho Metalúrgico.
Logo na sequência, Nany People e Maykon Renan comandaram o concurso que elegeu a Rainha e a Rainha LGBTQIAPN + do Carnaval 2026.
Maria Eduarda Costa, representante dos Blocos do Reizinho e Balneário, foi coroada Rainha do Carnaval. A 1ª princesa escolhida pelos jurados foi Cintia Xavier, do Quarta Sem Lei, e a 2ª princesa, Helen Azevedo, do Bloco da Carioca.
- Eu não sei explicar a emoção de ganhar esse concurso representando o Reizinho. Já nem sei mais o que é a Maria Eduarda sem o Reizinho. Convido a todos para participar do carnaval de Angra, que é o mais feliz e tranquilo do sul do estado - disse Maria Eduarda, que participou da disputa pela primeira vez.
No concurso LGBTQIAPN+, a vencedora foi Jessica Lins, representante do Bloco Ki Merda é Essa, eleita pela terceira vez. Ela vai reinar acompanhada da 1ª princesa Gabriele Muniz, do Piranhas do Frade, e da 2 ª princesa Periquito, do Unidos da Porteira.
- Estou feliz de ganhar mais uma vez. Espero dias de muita folia, vou sambar, sair em todos os blocos. Agora é só se jogar e aproveitar o carnaval em Angra dos Reis - frisou a Rainha LGBTQIAPN+.
Entre os quesitos julgados para a escolha das rainhas e princesas estavam samba no pé, simpatia e carisma. Caberá a elas acompanhar e abrilhantar os desfiles dos blocos durante a folia angrense. Como premiação elas receberam um valor em dinheiro, troféu, flores e faixa.
Encerrando a noite em grande estilo, o grupo Samba Di Garota subiu ao palco com um repertório de clássicos da música brasileira em ritmo de samba, colocando o público para cantar e dançar, em um clima de pura celebração.
- Essa foi apenas a abertura de um carnaval que está sendo preparado com muito carinho. A partir de quarta-feira, a cidade entra de vez na folia, com uma programação oficial que conta com 80 blocos espalhados por diversos bairros. Convidamos a todos para prestigiar, brincar com alegria, respeito e segurança e viver o carnaval que é a cara de Angra: diverso, cultural e cheio de energia - convidou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.
