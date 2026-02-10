Atletas fazem o percurso fantasiados - Divulgação/PMAR

Publicado 10/02/2026 11:16

Angra dos Reis - O pré-carnaval em Angra foi marcado neste sábado, (7) com a realização da 1ª Corrida e Caminhada à Fantasia, com largada e chegada no Cais de Santa Luzia, no Centro. Grande parte dos participantes correram os 4 km fantasiados ou com algum tipo de adereço de carnaval. Os atletas estavam fantasiados de Mulher-Maravilha, Homem-Aranha, Super-Homem, Batman, Chapolin, Bailarina, Bambam, entre outros personagens, que chamou atenção do público arrancando aplausos.

Muita criatividade na primeira Corrida à Fantasia Divulgação/PMAR

O primeiro colocado no Geral Masculino foi Renan Jordão, com o tempo de 12min09seg. Em 2º lugar ficou Murilo Ferreira, com 12min10seg, Silvio Matos de Souza, o Gibi, ficou na 3ª colocação, com o tempo de 03min02seg, Cauê Almeia foi o 4º lugar, com 13min17seg, e o quinto colocado foi Rodrigo Rodrigues, com o tempo de 13min23seg.

E a vencedora no Geral Feminino foi Edna Rodrigues, que cruzou a linha de chegada com 13min29seg. Gilvania Nóbrega foi a 2ª colocada, com o tempo de 13min44seg, Ana Martins chegou no 3º lugar, com 14min45seg, a 4ª colocação ficou com Alessandra de Souza, com 14min52seg, e Renata Furtado ficou com o 5º lugar, com o tempo de 15 minutos. O sábado pré-carnavalesco em Angra foi destaque com a união do esporte com a folia.