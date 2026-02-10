Atletas fazem o percurso fantasiadosDivulgação/PMAR
Atletas colocam o bloco na rua unindo esporte com a folia
E garantem sucesso a 1ª Corrida à Fantasia de Angra
Árvore cai em cima de um carro na rodovia Rio-Santos e deixa três mortos e um gravemente ferido
Em Angra dos Reis, Por volta de um pouco mais das oito horas da noite de ontem, quando o município foi atingido por um temporal. A pista foi totalmente bloqueada na altura do km 490, no Pontal
Angra dos Reis abre oficialmente o Carnaval 2026
O Barracão do Samba reuniu música, entrega da chave da cidade ao Reizinho e eleição das rainhas do carnaval
Chuva: Defesa Civil entra em estado de Atenção em Angra
Gabinete de Crise aponta possibilidade de fechar a RJ 155 que liga Angra à Barra Mansa
"Ilha Grande em Ordem" reforça ações na Praia Vermelha
Programa retoma atividades com foco na organização, orientação e regularização no período pré-carnaval
Secretaria de Juventude de Angra abre inscrições para curso de desenho
Nesta segunda-feira. O projeto oferece formação gratuita, material gratuito e certificação; aulas começam em março
Professor suspeito pelo crime de abuso sexual infantil é preso em Angra
Ele foi levado pra sede da PRF na quinta-feira (5) ouvido e liberado, mas na tarde dessa sexta-feira (6) em desdobramento da Operação Classificação de Risco, o professor da rede pública de ensino teve a prisão preventiva decretada pela Justiça
