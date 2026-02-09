Momento em que as equipes do socorro estavam no local e a rodovia totalmente fechada - Divulgação

Momento em que as equipes do socorro estavam no local e a rodovia totalmente fechadaDivulgação

Publicado 09/02/2026 09:31

Angra dos Reis - Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, entre elas um adolescente, após uma árvore cair sobre um carro, no km 490, da Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Pontal, em Angra dos Reis, na costa verde. Corpo de Bombeiros, CCR e PRF foram acionados por volta das 20h40 da noite desse domingo (8).

Carro onde estavam as quatro vítimas, três morreram no local Divulgação/Reprodução rede social



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos quatro ocupantes do veículo atingido, três delas, de 41, 48 e 51 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A quarta vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal da Japuíba^, em estado grave.



Uma equipe da perícia esteve no local, para liberar os corpos e para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Os corpos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML), no Bracuí.



No trecho da ocorrência as pistas foram totalmente interditadas. No final da noite o trânsito foi liberado. Na manhã desta segunda-feira (9), o trânsito flui sem retenção.



A reportagem do O Dia, entrou em contato com a CCR/SP(Motiva), para saber sobre o trabalho de corte dessas árvores ao longo da rodovia Rio- Santos, entre Rio e São Paulo, principalmente nas cidades da costa verde. A concessionária adiantou que para realizar qualquer tipo de poda ou supressão de árvores é necessário autorização dos órgãos ambientais. A empresa lamenta o ocorrido e disse que está em constante monitoramento da rodovia e que nas últimas 24h o acumulado foi de 100mm de chuva, mas no local do acidente foi de 29mm. Segue nota na íntegra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos quatro ocupantes do veículo atingido, três delas, de 41, 48 e 51 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A quarta vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal da Japuíba^, em estado grave.Uma equipe da perícia esteve no local, para liberar os corpos e para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Os corpos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML), no Bracuí.No trecho da ocorrência as pistas foram totalmente interditadas. No final da noite o trânsito foi liberado. Na manhã desta segunda-feira (9), o trânsito flui sem retenção.A reportagem do O Dia, entrou em contato com a CCR/SP(Motiva), para saber sobre o trabalho de corte dessas árvores ao longo da rodovia Rio- Santos, entre Rio e São Paulo, principalmente nas cidades da costa verde. A concessionária adiantou que para realizar qualquer tipo de poda ou supressão de árvores é necessário autorização dos órgãos ambientais. A empresa lamenta o ocorrido e disse que está em constante monitoramento da rodovia e que nas últimas 24h o acumulado foi de 100mm de chuva, mas no local do acidente foi de 29mm. Segue nota na íntegra.

"A RioSP informa que, desde a noite de sábado (7), vinha monitorando as condições da rodovia Rio-Santos em razão das chuvas registradas na região, como já ocorreu em outras situações semelhantes à deste fim de semana. A rodovia Rio-Santos atravessa área de Mata Atlântica, com inúmeras árvores ao longo de toda a sua extensão. Desde o início da concessão, a concessionária realiza o mapeamento de pontos críticos e a poda emergencial daquelas árvores que apresentam risco de queda. No trecho do km 489, em Angra dos Reis, onde foi registrada a ocorrência na noite de ontem, nenhuma árvore previamente mapeada pela concessionária apresentava risco de queda.



Além disso, a Rio-Santos possui características que exigem monitoramento permanente e ações contínuas de prevenção, especialmente em períodos de chuvas intensas. Entre essas ações estão o acompanhamento dos índices pluviométricos e a adoção de interdições preventivas, conforme uma matriz de risco que passa a ser avaliada quando os volumes atingem 100 milímetros acumulados em 24 horas. Esse cenário, no entanto, não foi registrado no local do incidente, onde o índice pluviométrico acumulado em 24 horas era de 29 mm. Importante ressaltar que a concessionária realizou um amplo trabalho de recuperação de taludes após as fortes chuvas que atingiram a região em março de 2022.



A concessionária lamenta profundamente o ocorrido e reforça que segue acompanhando as condições da rodovia, mantendo suas equipes mobilizadas para garantir a segurança dos motoristas".

Em nota a prefeitura de Angra se manifestou e atribuiu a Concessionária que administra a rodovia toda responsabilidade de manutenção, e que em casos de urgência e emergência, o município atua, por meio da Defesa Civil do município ou pela Secretaria Executiva de Serviço Público, em obstruções ou ocorrências que impeçam a livre circulação. A poda das árvores é uma cobrança constante do município à CCR Motiva. (Nota abaixo na íntegra).

"A Prefeitura de Angra esclarece que a manutenção da rodovia Rio-Santos é de inteira responsabilidade da concessionária CCR Motiva. O governo municipal vem cobrando, reiteradamente, a atuação da concessionária na poda de árvores às margens da via e reforçou essa demanda, inclusive, em reunião do Gabinete de Crise realizada no último sábado, 7 de fevereiro, diante da previsão da ocorrência de fortes chuvas na região.



Em casos de urgência e emergência, o município atua, por meio da Defesa Civil do município ou pela Secretaria Executiva de Serviço Público, em obstruções ou ocorrências que impeçam a livre circulação.



O Instituto de Meio Ambiente de Angra dos Reis informa ainda que todo o licenciamento e as autorizações referentes ao trecho são de competência federal, incluindo qualquer intervenção nos limites da rodovia. O documento legal obrigatório, a Autorização de Supressão de Vegetação, que permite a remoção de vegetação nativa para obras e intervenções na rodovia é emitido pelo Ibama. O Instituto reforça ainda que, no âmbito municipal, a poda de árvores não exige licenciamento ambiental".







