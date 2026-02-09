Momento em que as equipes do socorro estavam no local e a rodovia totalmente fechadaDivulgação
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos quatro ocupantes do veículo atingido, três delas, de 41, 48 e 51 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A quarta vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal da Japuíba^, em estado grave.
Uma equipe da perícia esteve no local, para liberar os corpos e para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Os corpos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML), no Bracuí.
No trecho da ocorrência as pistas foram totalmente interditadas. No final da noite o trânsito foi liberado. Na manhã desta segunda-feira (9), o trânsito flui sem retenção.
A reportagem do O Dia, entrou em contato com a CCR/SP(Motiva), para saber sobre o trabalho de corte dessas árvores ao longo da rodovia Rio- Santos, entre Rio e São Paulo, principalmente nas cidades da costa verde. A concessionária adiantou que para realizar qualquer tipo de poda ou supressão de árvores é necessário autorização dos órgãos ambientais. A empresa lamenta o ocorrido e disse que está em constante monitoramento da rodovia e que nas últimas 24h o acumulado foi de 100mm de chuva, mas no local do acidente foi de 29mm. Segue nota na íntegra.
Além disso, a Rio-Santos possui características que exigem monitoramento permanente e ações contínuas de prevenção, especialmente em períodos de chuvas intensas. Entre essas ações estão o acompanhamento dos índices pluviométricos e a adoção de interdições preventivas, conforme uma matriz de risco que passa a ser avaliada quando os volumes atingem 100 milímetros acumulados em 24 horas. Esse cenário, no entanto, não foi registrado no local do incidente, onde o índice pluviométrico acumulado em 24 horas era de 29 mm. Importante ressaltar que a concessionária realizou um amplo trabalho de recuperação de taludes após as fortes chuvas que atingiram a região em março de 2022.
A concessionária lamenta profundamente o ocorrido e reforça que segue acompanhando as condições da rodovia, mantendo suas equipes mobilizadas para garantir a segurança dos motoristas".
Em casos de urgência e emergência, o município atua, por meio da Defesa Civil do município ou pela Secretaria Executiva de Serviço Público, em obstruções ou ocorrências que impeçam a livre circulação.
O Instituto de Meio Ambiente de Angra dos Reis informa ainda que todo o licenciamento e as autorizações referentes ao trecho são de competência federal, incluindo qualquer intervenção nos limites da rodovia. O documento legal obrigatório, a Autorização de Supressão de Vegetação, que permite a remoção de vegetação nativa para obras e intervenções na rodovia é emitido pelo Ibama. O Instituto reforça ainda que, no âmbito municipal, a poda de árvores não exige licenciamento ambiental".
Em Angra dos Reis, Por volta de um pouco mais das oito horas da noite de ontem, quando o município foi atingido por um temporal. A pista foi totalmente bloqueada na altura do km 490, no Pontal
