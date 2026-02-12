Terceira idade com muita energia e samba no péDivulgação/PMAR
A abertura foi protagonizada pelos assistidos dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que desfilaram pelas ruas levando cores, música e entusiasmo. O momento foi marcado pela celebração da vida, do cuidado e da inclusão social, arrancando aplausos e sorrisos do público que acompanhava o cortejo.
Na parte da tarde, a festa ganhou ainda mais força com o Bloco do Social, promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Com concentração na Praça Guarda-Marinha Greenhalg, no São Bento, as coordenadorias da secretaria prepararam um verdadeiro desfile, animando o público ao longo do percurso.
Pessoas com deficiência (PcD), moradores da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do Retiro, do Asilo São Vicente de Paulo, no Centro, além de representantes das comunidades tradicionais, da terceira idade e da diversidade, formaram o animado grupo, que reafirmou o compromisso do município com um carnaval acessível, democrático e para todos.
A celebração seguiu com o Bloco Feliz Idade, presidido por Conceição Brasil. Com concentração no Cruzeiro, os foliões percorreram as ruas do Centro espalhando alegria e mostrando que disposição e felicidade não têm idade.
Encerrando o primeiro dia de desfiles carnavalescos, o tradicional Bloco dos Artistas coloriu o circuito oficial do carnaval de rua. Neste ano, o bloco celebrou os 100 anos de Mané Pato, uma das mais importantes figuras culturais da história de Angra dos Reis. Ao som do trio elétrico e da banda formada por músicos de renome, o cortejo arrastou centenas de pessoas, em sua maioria fantasiada, reafirmando a força da tradição cultural angrense.
Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a abertura do Carnaval demonstra o compromisso da gestão com a valorização das pessoas e da identidade cultural da cidade.
— Angra iniciou o Carnaval 2026 mostrando que a nossa maior riqueza é o nosso povo. Tivemos inclusão, respeito, tradição e muita cultura nas ruas. É uma festa democrática, feita para todos e que valoriza nossas raízes – destacou a secretária.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira, dia 12 de fevereiro
18h30 – Bloco Esquenta do Ritmo Quente – Nova Angra
20h – Bloco do Godofredo – Vila Histórica de Mambucaba
20h – Bloco Revoada – Praça General Osório (Centro)
21h – Bloco da Nega – Praça Chefe Cotta (São Bento)
23h – Bloco Eletro Folia – Praça General Osório (Centro)
Sexta-feira, dia 13 de fevereiro
19h – Calma, Calma Sua Piranha – Bracuí
19h – Bloco Carnavalesco Comunidade da Cava – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro
19h – Bloco Sujos de Lama – Japuíba
20h – Bloco 6 de Janeiro – Praça General Osório
21h – Caprichosos da Vila – Parque Mambucaba
22h – Bloco da Imprensa – Praça General Osório
22h30 – Bloco da Nação Urubuzada – Praia do Anil
23h – Bloco Furiosa – Praça General Osório
Sábado, dia 14 de fevereiro
14h – Bloco LGBTQIA+ – Praça José Pimenta (Japuíba)
17h – Bloco Unidos do Camorim – Rua da Pedreira – Camorim
17h – Bloco da Lua – Praça Zumbi dos Palmares – Centro
17h – Acadêmicos das Rolas e das Piriquitas Cansadas do Bonfim – Portaria do Condomínio Refúgio do Corsário – Bonfim
18h – Bloco do Reizinho Mirim – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro
18h30 – Bloco das Piranhas Loucas do Carmo – Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo
19h – Bloco Unidos da Portelinha – Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo
19h – Bloco Me Conecta Que Eu Vou – Praça General Osório – Centro
20h – Bloco Acadêmicos do Caravelas – Praça General Osório – Centro
21h30 – Bloco Vó Nina – Rua do Maneco – Ilha Grande
21h30 – Bloco Unidos da Paz – Avenida Bom Jesus (em frente à padaria do Jorge) – Belém
21h30 – Bloco Malhação da Fortaleza – Rua Prefeito João Gregório Galindo (em frente à Uniscap) – Centro
22h – Bloco do Encruzo – Bica D’Água, Estrada Vereador Benedito Adelino – Encruzo da Enseada
22h – Bloco Ki Merda é Essa?!! – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua das Palmeiras) – Centro
22h30 – Bloco Parei de Beber e Não de Mentir – Ao lado do Campo de Futebol – Ilha Grande
23h – Bloco Tôá Tôa – Monumento dos Três Reis Magos – Praia do Anil
23h – Bloco da Jaqueira – Rua Moacyr de Paula Lobo – Centro
Domingo, dia 15 de fevereiro
14h – Bloco da Paz – Início da Rua Francisco Jerônimo – Ariró
14h30 – Piranhas do Centro – Praça General Osório – Centro
15h – Bloco da Fofoca – Pousada Gabriel – Praia de Araçatiba – Ilha Grande
15h30 – Bloco Encontro das Antigas – Praça General Osório – Centro
15h30 – Bloco Goró Beleza – Praça Chefe Cotta – São Bento
16h – Bloco Furdunço da Madrasta – Praça General Osório – Centro
16h – Bloco das Piranhas do Frade – Calçadão da Praia – Frade
17h – Bloco Unidos do Bonfim – Praia do Bonfim – Bonfim
17h – Bloco do Perneta – Morada do Bracuí (em frente à creche) – Bracuí
18h30 – Bloco Unidos da Porteira – Praça José Pimenta – Japuíba
19h – Bloco Inúteis de Garatucaia – Rua D, Condomínio de Garatucaia
19h – Bloco dos Mendigos – Praça General Osório – Centro
19h – Bloco do Reizinho – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua das Palmeiras) – Centro
19h – Bloco das Peruas – Quadra de esportes (atrás da Casa de Cultura) – Ilha Grande
20h – Bloco Jacu Elétrico – Praça Gelsom de Souza – Jacuecanga
20h – Bloco Vem Com Tudo – Praça General Osório – Centro
20h – Bloco Night Boys Folia – Monumento dos Três Reis Magos – Praia do Anil
21h30 – Escorrega Show – Condomínio Vale da Banqueta – Banqueta
22h – Bloco Rosinhas da Ilha – Rua Nagib Monteiro de Queiroz – Vila do Abraão – Ilha Grande
22h – Bloco do Futebol das Piranhas da Monsuaba – Rua Antônio Bertholdo da Silva Jordão (Campo dos Bandeirantes) – Monsuaba
22h – Bloco Unidos da Praia Vermelha – Rua do Cemitério – Vila Histórica
Segunda-feira, dia 16 de fevereiro
15h – Bloco Tipo Colômbia – Rua João Pedro I (Rua da Pedreira) – Camorim
16h – Bloco Piranhas do Bonfim – Praia do Bonfim – Bonfim
16h – Bloco Peixinhos do Abraão – Cais da Barca – Vila do Abraão – Ilha Grande
18h – Bloco do Balneário – Praça Juiz Saragoça (quadra de esportes) – Balneário
18h – Bloco Unidos de Jacuecanga – Rua Conde Maurício de Nassau (em frente ao Bar do Genecy) – Jacuecanga
19h – Bloco Chamego Unido Bola de Neve – Praça Zumbi dos Palmares – Centro
19h30 – Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo – Praça General Osório – Centro
20h – Bloco da Carioca – Bica da Carioca – Centro
20h – Bloco Fla Ilha Grande – Campo de Futebol – Vila do Abraão – Ilha Grande
21h – Bloco das Piranhas do Peres – Praça General Osório – Centro
21h30 – Bloco Batuque Nuclear – Praça de Eventos – Parque Mambucaba
23h – Bloco Conexão Bahia – Praça General Osório – Centro
Terça-feira, dia 17 de fevereiro
15h – Bloco do Marinas – Estrada do Marinas – Marinas
16h – Bloco Piranhas Camorim – Rua João Pedro I (em frente ao Bar do Zé Quintino) – Camorim
16h – Bloco Siri Gostoso – Praça da Itinga – Itinga
17h – Bloco Vem Que Tem – Rua João Gomes Ribeiro – Garatucaia
17h – Bloco Tudo Pela Dinha – Vila do Abraão – Ilha Grande
17h – Bloco Rebobina – Praça General Osório – Centro
18h – Bloco Conexão Requebra – Praça General Osório – Centro
19h – Bloco do Che – Bar do Che – Vila do Abraão – Ilha Grande
19h30 – Mocidade Unida do Tatu – Praça General Osório – Centro
21h – Bloco Afro Reggae Homoheyn – Showpana dos Músicos – Vila do Abraão – Ilha Grande
21h30 – Bloco Quarta Sem Lei – Praça General Osório – Centro
22h30 – Bloco Galera do Rock – Em frente ao Quiosque do Baiano – Praia do Anil.
