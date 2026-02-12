Terceira idade com muita energia e samba no péDivulgação/PMAR

Angra dos Reis - A quarta-feira, 11, foi marcada oficialmente pela abertura do Carnaval 2026 em Angra dos Reis com uma programação que exaltou a inclusão, a diversidade e a força da cultura da cidade. O primeiro dia de folia tomou as ruas do Centro com muita alegria, emoção e participação popular.
A abertura foi protagonizada pelos assistidos dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que desfilaram pelas ruas levando cores, música e entusiasmo. O momento foi marcado pela celebração da vida, do cuidado e da inclusão social, arrancando aplausos e sorrisos do público que acompanhava o cortejo.


Na parte da tarde, a festa ganhou ainda mais força com o Bloco do Social, promovido pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Com concentração na Praça Guarda-Marinha Greenhalg, no São Bento, as coordenadorias da secretaria prepararam um verdadeiro desfile, animando o público ao longo do percurso.
Pessoas com deficiência (PcD), moradores da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do Retiro, do Asilo São Vicente de Paulo, no Centro, além de representantes das comunidades tradicionais, da terceira idade e da diversidade, formaram o animado grupo, que reafirmou o compromisso do município com um carnaval acessível, democrático e para todos.


A celebração seguiu com o Bloco Feliz Idade, presidido por Conceição Brasil. Com concentração no Cruzeiro, os foliões percorreram as ruas do Centro espalhando alegria e mostrando que disposição e felicidade não têm idade.


Encerrando o primeiro dia de desfiles carnavalescos, o tradicional Bloco dos Artistas coloriu o circuito oficial do carnaval de rua. Neste ano, o bloco celebrou os 100 anos de Mané Pato, uma das mais importantes figuras culturais da história de Angra dos Reis. Ao som do trio elétrico e da banda formada por músicos de renome, o cortejo arrastou centenas de pessoas, em sua maioria fantasiada, reafirmando a força da tradição cultural angrense.


Para a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, a abertura do Carnaval demonstra o compromisso da gestão com a valorização das pessoas e da identidade cultural da cidade.


— Angra iniciou o Carnaval 2026 mostrando que a nossa maior riqueza é o nosso povo. Tivemos inclusão, respeito, tradição e muita cultura nas ruas. É uma festa democrática, feita para todos e que valoriza nossas raízes – destacou a secretária.


PROGRAMAÇÃO


Quinta-feira, dia 12 de fevereiro

18h30 – Bloco Esquenta do Ritmo Quente – Nova Angra

20h – Bloco do Godofredo – Vila Histórica de Mambucaba

20h – Bloco Revoada – Praça General Osório (Centro)

21h – Bloco da Nega – Praça Chefe Cotta (São Bento)

23h – Bloco Eletro Folia – Praça General Osório (Centro)



Sexta-feira, dia 13 de fevereiro

19h – Calma, Calma Sua Piranha – Bracuí

19h – Bloco Carnavalesco Comunidade da Cava – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro

19h – Bloco Sujos de Lama – Japuíba

20h – Bloco 6 de Janeiro – Praça General Osório

21h – Caprichosos da Vila – Parque Mambucaba

22h – Bloco da Imprensa – Praça General Osório

22h30 – Bloco da Nação Urubuzada – Praia do Anil

23h – Bloco Furiosa – Praça General Osório



Sábado, dia 14 de fevereiro

14h – Bloco LGBTQIA+ – Praça José Pimenta (Japuíba)

17h – Bloco Unidos do Camorim – Rua da Pedreira – Camorim

17h – Bloco da Lua – Praça Zumbi dos Palmares – Centro

17h – Acadêmicos das Rolas e das Piriquitas Cansadas do Bonfim – Portaria do Condomínio Refúgio do Corsário – Bonfim

18h – Bloco do Reizinho Mirim – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro

18h30 – Bloco das Piranhas Loucas do Carmo – Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo

19h – Bloco Unidos da Portelinha – Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo

19h – Bloco Me Conecta Que Eu Vou – Praça General Osório – Centro

20h – Bloco Acadêmicos do Caravelas – Praça General Osório – Centro

21h30 – Bloco Vó Nina – Rua do Maneco – Ilha Grande

21h30 – Bloco Unidos da Paz – Avenida Bom Jesus (em frente à padaria do Jorge) – Belém

21h30 – Bloco Malhação da Fortaleza – Rua Prefeito João Gregório Galindo (em frente à Uniscap) – Centro

22h – Bloco do Encruzo – Bica D’Água, Estrada Vereador Benedito Adelino – Encruzo da Enseada

22h – Bloco Ki Merda é Essa?!! – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua das Palmeiras) – Centro

22h30 – Bloco Parei de Beber e Não de Mentir – Ao lado do Campo de Futebol – Ilha Grande

23h – Bloco Tôá Tôa – Monumento dos Três Reis Magos – Praia do Anil

23h – Bloco da Jaqueira – Rua Moacyr de Paula Lobo – Centro



Domingo, dia 15 de fevereiro

14h – Bloco da Paz – Início da Rua Francisco Jerônimo – Ariró

14h30 – Piranhas do Centro – Praça General Osório – Centro

15h – Bloco da Fofoca – Pousada Gabriel – Praia de Araçatiba – Ilha Grande

15h30 – Bloco Encontro das Antigas – Praça General Osório – Centro

15h30 – Bloco Goró Beleza – Praça Chefe Cotta – São Bento

16h – Bloco Furdunço da Madrasta – Praça General Osório – Centro

16h – Bloco das Piranhas do Frade – Calçadão da Praia – Frade

17h – Bloco Unidos do Bonfim – Praia do Bonfim – Bonfim

17h – Bloco do Perneta – Morada do Bracuí (em frente à creche) – Bracuí

18h30 – Bloco Unidos da Porteira – Praça José Pimenta – Japuíba

19h – Bloco Inúteis de Garatucaia – Rua D, Condomínio de Garatucaia

19h – Bloco dos Mendigos – Praça General Osório – Centro

19h – Bloco do Reizinho – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua das Palmeiras) – Centro

19h – Bloco das Peruas – Quadra de esportes (atrás da Casa de Cultura) – Ilha Grande

20h – Bloco Jacu Elétrico – Praça Gelsom de Souza – Jacuecanga

20h – Bloco Vem Com Tudo – Praça General Osório – Centro

20h – Bloco Night Boys Folia – Monumento dos Três Reis Magos – Praia do Anil

21h30 – Escorrega Show – Condomínio Vale da Banqueta – Banqueta

22h – Bloco Rosinhas da Ilha – Rua Nagib Monteiro de Queiroz – Vila do Abraão – Ilha Grande

22h – Bloco do Futebol das Piranhas da Monsuaba – Rua Antônio Bertholdo da Silva Jordão (Campo dos Bandeirantes) – Monsuaba

22h – Bloco Unidos da Praia Vermelha – Rua do Cemitério – Vila Histórica



Segunda-feira, dia 16 de fevereiro

15h – Bloco Tipo Colômbia – Rua João Pedro I (Rua da Pedreira) – Camorim

16h – Bloco Piranhas do Bonfim – Praia do Bonfim – Bonfim

16h – Bloco Peixinhos do Abraão – Cais da Barca – Vila do Abraão – Ilha Grande

18h – Bloco do Balneário – Praça Juiz Saragoça (quadra de esportes) – Balneário

18h – Bloco Unidos de Jacuecanga – Rua Conde Maurício de Nassau (em frente ao Bar do Genecy) – Jacuecanga

19h – Bloco Chamego Unido Bola de Neve – Praça Zumbi dos Palmares – Centro

19h30 – Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo – Praça General Osório – Centro

20h – Bloco da Carioca – Bica da Carioca – Centro

20h – Bloco Fla Ilha Grande – Campo de Futebol – Vila do Abraão – Ilha Grande

21h – Bloco das Piranhas do Peres – Praça General Osório – Centro

21h30 – Bloco Batuque Nuclear – Praça de Eventos – Parque Mambucaba

23h – Bloco Conexão Bahia – Praça General Osório – Centro



Terça-feira, dia 17 de fevereiro

15h – Bloco do Marinas – Estrada do Marinas – Marinas

16h – Bloco Piranhas Camorim – Rua João Pedro I (em frente ao Bar do Zé Quintino) – Camorim

16h – Bloco Siri Gostoso – Praça da Itinga – Itinga

17h – Bloco Vem Que Tem – Rua João Gomes Ribeiro – Garatucaia

17h – Bloco Tudo Pela Dinha – Vila do Abraão – Ilha Grande

17h – Bloco Rebobina – Praça General Osório – Centro

18h – Bloco Conexão Requebra – Praça General Osório – Centro

19h – Bloco do Che – Bar do Che – Vila do Abraão – Ilha Grande

19h30 – Mocidade Unida do Tatu – Praça General Osório – Centro

21h – Bloco Afro Reggae Homoheyn – Showpana dos Músicos – Vila do Abraão – Ilha Grande

21h30 – Bloco Quarta Sem Lei – Praça General Osório – Centro

22h30 – Bloco Galera do Rock – Em frente ao Quiosque do Baiano – Praia do Anil.
