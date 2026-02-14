A mulher está à disposição da Justiça. Os medicamentos apreendidos encaminhados à delegacia - Divulgação

A mulher está à disposição da Justiça. Os medicamentos apreendidos encaminhados à delegaciaDivulgação

Publicado 14/02/2026 22:02

Angra dos Reis - Uma mulher foi presa, nessa quinta-feira(12), no bairro da Japuíba, em Angra dos Reis, na costa verde, por vender ilegalmente medicamentos controlados por mais de R$ 1 mil . Cerca de quatro pessoas já foram presas na Operação "Fake Pan".



Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante mais uma ação da Operação, que tem o objetivo de coibir a venda ilegal de substâncias utilizadas para fins estéticos e de desempenho físico na cidade.





Ainda de acordo com a polícia, a suspeita foi detida no momento em que realizava a entrega do produto clandestino em frente a uma unidade de saúde. A negociação do medicamento, que tinha princípio ativo para emagrecimento, aconteceu em via pública pelo valor de R$ 1.400.





A Polícia Civil informou ainda que os agentes foram até o local após um trabalho de monitoramento e rastreamento de medicamentos comercializados de forma ilegal pelas redes sociais. Ao chegar no endereço da entrega, a suspeita foi localizada. Durante buscas na residência da mulher, foi encontrado outro medicamento ilegal e uma seringa, armazenados de maneira irregular dentro da geladeira. Ela disse aos agentes que os produtos vieram do Paraguai.



A suspeita foi encaminhada para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada.