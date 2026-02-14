A mulher está à disposição da Justiça. Os medicamentos apreendidos encaminhados à delegaciaDivulgação
Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante mais uma ação da Operação, que tem o objetivo de coibir a venda ilegal de substâncias utilizadas para fins estéticos e de desempenho físico na cidade.
A Polícia Civil informou ainda que os agentes foram até o local após um trabalho de monitoramento e rastreamento de medicamentos comercializados de forma ilegal pelas redes sociais. Ao chegar no endereço da entrega, a suspeita foi localizada. Durante buscas na residência da mulher, foi encontrado outro medicamento ilegal e uma seringa, armazenados de maneira irregular dentro da geladeira. Ela disse aos agentes que os produtos vieram do Paraguai.
A suspeita foi encaminhada para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada.
Polícia Civil prende mais um por venda ilegal de medicamentos controlados em Angra
A suspeita comercializava remédios por mais de R$ 1 mil. Em depoimento ela disse que a compra veio do Paraguai
PF prende em Angra terceiro suspeito na Operação Classificação de Risco
E cumpre mais um mandado de busca e apreensão, desta vez em Mangaratiba. Já foram presos um pediatra e um professor da rede pública, investigados por participação em crimes de abuso sexual infantil em Angra dos Reis
Angra tem o maior carnaval de rua do interior do Estado
Folia tomou conta da Nova Angra, Mambucaba e Centro reunindo milhares de pessoas; programação continua neste final de semana nos bairros e centro da cidade, com concentração às 17h
Rede hoteleira tem alta de mais de 90% de ocupação em Angra neste carnaval
Índice supera média do interior do estado e coloca o município entre os destinos mais procurados do Rio
Carnaval 2026 começa com inclusão, alegria e valorização da cultura em Angra dos Reis
Primeiro dia de desfiles oficiais reuniu CAPS, Bloco do Social, Feliz Idade e tradicional Bloco dos Artistas no Centro da cidade
Polícia Civil sufoca comércio clandestino das "canetas emagrecedoras" em Angra
OPERAÇÃO FAKE PEN, teve mais uma prisão em flagrante. Em onze dias, três presos com venda ilegal de medicamentos controlados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.