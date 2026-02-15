Projeto Samba no CaisDivulgação/PMAR
Com duas apresentações já realizadas, sendo a segunda neste domingo, 15 de fevereiro, no Cais Santa Luzia, a iniciativa demonstrou na prática como o mecanismo de incentivo contribui para transformar espaços públicos em ambientes de valorização da cultura local e de receptivo qualificado aos turistas que chegam à cidade. A terceira acontecerá no dia 2 de março.
Lei Municipal de Incentivo fortalece cultura e viabiliza o projeto "Samba no Cais"
Por meio da Lei de Incentivo à Cultura do município
"Operação Carnaval Seguro" acontece no centro, bairros e Ilha Grande
E mobiliza as forças de segurança para garantir que a folia aconteça com tranquilidade. Decreto proíbe à venda de bebidas em recipientes de vidro
Polícia Civil prende mais um por venda ilegal de medicamentos controlados em Angra
A suspeita comercializava remédios por mais de R$ 1 mil. Em depoimento ela disse que a compra veio do Paraguai
PF prende em Angra terceiro suspeito na Operação Classificação de Risco
E cumpre mais um mandado de busca e apreensão, desta vez em Mangaratiba. Já foram presos um pediatra e um professor da rede pública, investigados por participação em crimes de abuso sexual infantil em Angra dos Reis
Angra tem o maior carnaval de rua do interior do Estado
Folia tomou conta da Nova Angra, Mambucaba e Centro reunindo milhares de pessoas; programação continua neste final de semana nos bairros e centro da cidade, com concentração às 17h
Rede hoteleira tem alta de mais de 90% de ocupação em Angra neste carnaval
Índice supera média do interior do estado e coloca o município entre os destinos mais procurados do Rio
