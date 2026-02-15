Projeto Samba no Cais - Divulgação/PMAR

Publicado 15/02/2026 22:30

Angra dos Reis - Apoiada pela Prefeitura, iniciativa reafirma a importância das políticas públicas de fomento cultural para o turismo e a valorização da identidade angrense

A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, reforça o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de fomento cultural ao apoiar a realização do projeto “Samba no Cais”, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Município.



Com duas apresentações já realizadas, sendo a segunda neste domingo, 15 de fevereiro, no Cais Santa Luzia, a iniciativa demonstrou na prática como o mecanismo de incentivo contribui para transformar espaços públicos em ambientes de valorização da cultura local e de receptivo qualificado aos turistas que chegam à cidade. A terceira acontecerá no dia 2 de março.

O projeto evidencia o papel estratégico da Lei de Incentivo como ferramenta de desenvolvimento cultural, turístico e econômico, ao permitir que iniciativas da sociedade civil ganhem estrutura, patrocínio e alcance, com o respaldo institucional do poder público.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a relevância da política pública para o fortalecimento do setor cultural no município.

— A Lei de Incentivo é um instrumento essencial para garantir que a cultura de Angra dos Reis esteja presente nos espaços públicos e acessível à população e aos visitantes. Quando a Prefeitura apoia projetos como o “Samba no Cais”, está investindo na identidade cultural da cidade, na geração de oportunidades para artistas locais e no fortalecimento do turismo — afirmou a secretária.



