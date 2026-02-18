A marca do bloco - Divulgação/PMAR

Publicado 18/02/2026 10:23

Angra dos Reis - O tradicional Bloco das Piranhas, que sai todo ano no último dia de carnaval, em Angra dos Reis, na costa verde, garantiu mais um ano de sucesso de público. Mais de 8 mil pessoas invadiram a rua principal do bairro Camorim, nessa terça-feira (17), embalados pelo trio elétrico, levando alegria e muita criatividade, sem deixar ninguém de fora da folia.

Com elas no apoio a segurança do bloco é garantida Divulgação/PMAR

Pela característica do bairro ser cortado pela Rio-Santos, a PRF fecha o trânsito na passagem dos foliões, na altura do trevo de entrada da comunidade. Com isso o congestionamento, entre 18h e 19h nos dois sentidos das vias Rio/São Paulo, é gigantesco.

Um mar de gente invade a rua principal do bairro Camorim Divulgação/PMAR

Com apoio da Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública, além dos seguranças contratados, os foliões fazem o trajeto com segurança sem incidentes.O carro de som termina o percurso na praia do bairro, onde a folia continua.