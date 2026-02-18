Trecho da BR 101 marcado por acidentes e atropelamentosDivulgação
Os radares haviam sido retirados durante as obras na via, o que aumentou os riscos para crianças, idosos e pessoas com deficiência que utilizam a pista diariamente.
O presidente da Associação de Moradores, Hélio Flamenguista, relatou que chegou a procurar a CCR anteriormente, mas não obteve retorno.
Em resposta ao ofício da parlamentar, a CCR garantiu a reinstalação dos equipamentos.
Para a deputada Célia Jordão, a medida é essencial para preservar vidas. “Estamos falando de uma área com grande circulação de moradores. A retirada dos radares colocou a população em risco, e essa resposta da CCR é uma vitória da mobilização em defesa da segurança viária”, afirmou.
