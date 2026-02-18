Trecho da BR 101 marcado por acidentes e atropelamentos - Divulgação

Trecho da BR 101 marcado por acidentes e atropelamentosDivulgação

Publicado 18/02/2026 10:36

Angra dos Reis - A CCR, concessionária responsável pela BR-101 (Rio-Santos), informou que fará a realocação de radares no km 476+900 da rodovia, na altura do bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis. A demanda foi apresentada à concessionária por meio de ofício da deputada estadual Célia Jordão, que anunciou a medida durante sessão plenária na Alerj.



Os radares haviam sido retirados durante as obras na via, o que aumentou os riscos para crianças, idosos e pessoas com deficiência que utilizam a pista diariamente.



O presidente da Associação de Moradores, Hélio Flamenguista, relatou que chegou a procurar a CCR anteriormente, mas não obteve retorno.



Em resposta ao ofício da parlamentar, a CCR garantiu a reinstalação dos equipamentos.



Para a deputada Célia Jordão, a medida é essencial para preservar vidas. “Estamos falando de uma área com grande circulação de moradores. A retirada dos radares colocou a população em risco, e essa resposta da CCR é uma vitória da mobilização em defesa da segurança viária”, afirmou.

Para a comunidade é essencial o retorno dos radares. O trecho sempre foi destaque de reuniões com autoridades, por conta do excesso de velocidade e imprudência de alguns motoristas, que resultaram em acidentes e atropelamentos. A intimidação veio após a instalação de um posto da PRF, no trevo de entrada do bairro, após a retirada dos radares. Nem mesmo os redutores e faixa de pedestres reduziram a alta velocidade dos veículos que trafegam no local. O km é destaque de acidentes.