Chegada de "Bracinho" na 166ª DPDivulgação/Polícia Civil
Contra o preso havia dois mandados de prisão preventiva em aberto, pelos crimes de homicídio, associação criminosa e receptação - considerado de alta periculosidade, apesar da pouca idade. "Bracinho" possui 12 anotações criminais. O capturado também é investigado pela participação em outros delitos violentos apurados pela 166ª DP.
A prisão foi resultado de um trabalho minucioso em conjunto entre os policiais do Setor de Homicídio e do Setor de Inteligência da delegacia, que vinham monitorando o deslocamento do foragido desde 2025. As diligências indicaram que o criminoso encontrava-se escondido no Complexo da Penha, na capital fluminense, sendo possível identificar seu retorno ao município de Angra dos Reis, onde foi localizado e capturado no Centro da cidade.
As investigações apontam que “Bracinho” participou de homicídio ocorrido em 2024, motivado por guerra entre facções criminosas, fato confirmado por testemunhas e elementos probatórios constantes no procedimento policial. O nome do preso foi reconhecido como integrante do grupo que chegou ao local do crime em um veículo utilizado no ataque, juntamente com outros comparsas, sendo identificado como membro da facção criminosa atuando no Estado.
Durante as apurações, também foram reunidos registros fotográficos e informações de inteligência que indicam a atuação do criminoso em áreas dominadas pela facção, inclusive com ostentação de armamento e ligação com o tráfico de drogas na região do Frade, reforçando sua vinculação com atividades ilícitas e com a estrutura criminosa local.
Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Denuncie com segurança: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.
