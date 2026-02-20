Drogas apreendidas no centro e no Bracuí - Divulgação/Polícia

Drogas apreendidas no centro e no BracuíDivulgação/Polícia

Publicado 20/02/2026 12:54

Angra dos Reis - Três homens foram presos e dois menores apreendidos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, em Angra dos Reis, na costa verde, nessa quarta-feira de cinzas. A ação das polícias Civil e Militar foi no Morro da Fortaleza, centro, com dois suspeitos detidos e dois adolescentes. Outra ocorrência foi no bairro Bracuí.

Segundo informações da polícia, houve denúncia encaminhada de que no alto do morro localizado no centro da cidade e alvo de várias operações, estaria funcionando uma boca de fumo. Os agentes foram checar a informação já levantada pelo setor de investigação da 166ª DP. Ao chegarem no local, dois homens identificados foram presos e uma adolescente apreendida; contra ela um mandado de busca e apreensão, já havia sido expedido. O outro menor tentou fugir mais foi alcançado, pelos policiais.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos presos atuavam como olheiros do tráfico, com rádios comunicadores para alertar a chegada dos agentes, enquanto os adolescentes atuavam na venda dos entorpecentes. Um deles estaria responsável por gerenciar o estoque das drogas e a outra pela venda.



No local, foram apreendidos 250 pinos de cocaína, 140 pedras de crack, 119 trouxinhas de maconha e nove frascos de lança-perfume, além de três rádios comunicadores e dinheiro em espécie.

Outro suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, um jovem de 20 anos também foi detido no bairro Santa Rita do Bracuí, localizado a beira da Rio-Santos, sentido São Paulo.

Nesta ocorrência o jovem foi visto tentando entrar em uma casa abandonada. Os policiais perceberam a atitude suspeita e quando a viatura foi se aproximando do alvo, o mesmo tentou fugir, sem sucesso. Ele foi alcançado e na abordagem confirmou que na casa abandonada funcionava como depósito e ponto do tráfico e era integrante do tráfico na localidade.

No interior da casa, a polícia apreendeu ainda 1.936 pinos e dois sacos contendo 2kg cocaína, etiquetas, um saco de pasta básica, tesoura, além de uma espingarda e um telefone celular. Os suspeitos presos e os menores e materiais apreendidos, foram encaminhados à 166ª DP, onde as ocorrências foram registradas e os envolvidos estão à disposição da justiça.

Disque Denúncia

Segundo balanço do Disque Denúncia, o tráfico de drogas lidera o ranking de denúncias encaminhadas ao canal, 0300 253 1177, que tem sido grande aliado da polícia na localização desses pontos e ajudado nas estratégias de ações de combate a organização criminosa na cidade. Das 1.334 denúncias registradas em 2025, 316 foram tráficos de drogas em Angra e Ilha Grande. ( confira abaixo relatório divulgado no final de janeiro deste ano).

Balanço das denúncias encaminhadas ao 0300 253 1177 Divulgação/Disque Denúncia

Denuncie 0300 253 1177 Disque Denúncia. O anonimato é garantido.