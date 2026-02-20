Drogas apreendidas no centro e no BracuíDivulgação/Polícia
No local, foram apreendidos 250 pinos de cocaína, 140 pedras de crack, 119 trouxinhas de maconha e nove frascos de lança-perfume, além de três rádios comunicadores e dinheiro em espécie.
Três presos e dois menores apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas em Angra
Durante abordagem da polícia no Morro da Fortaleza e no bairro Santa Rita do Bracuí. Números do Disque Denúncia apontam aumento no registro de ocorrência por tráfico de drogas
Angra tem novo cronograma para o edital "Expressões da Terra"
Devido ao grande volume de projetos inscritos, as datas das próximas etapas da Chamada Pública nº 01/2025 foram reprogramadas
Lancha bate em pedra e afunda com doze tripulantes a bordo na Ilha Grande
Entre as vítimas do naufrágio, um turista italiano. Não há informações oficiais de feridos ou desaparecidos
Prefeitura divulga balanço da Operação Integrada Angra mais Limpa e Segura durante o Carnaval 2026
Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, foram coletadas 1.450 toneladas de lixo e atuação da Força de Segurança de 24h em áreas estratégicas
Policiais da 166ª DP prendem homem por tentativa de homicídio no centro de Angra
O suspeito segundo a polícia, por ciúmes, atacou com uma faca o atual namorado da sua ex-companheira. A vítima atingida no pescoço, foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade com o objeto cravado no pescoço
Após articulação na Alerj, radares voltarão a reforçar segurança viária em Angra
Os monitores de velocidade foram retirados durante obras na via
