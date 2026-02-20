Pelo menos 12 pessoas estavam a bordo da lancha que naufragou na Lagoa Azul - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 20/02/2026 10:10

Ilha Grande - Um susto para doze tripulantes que estavam a bordo de uma lancha no mar da baía da ILha Grande, em Angra dos Reis, na tarde dessa sexta-feira (19). A embarcação após se chocar em uma laje, afundou com 12 tripulantes. Um homem de nacionalidade italiana, teve um corte no joelho. Não se sabe a dinâmica do acidente no mar. A Marinha do Brasil foi acionada. Na 166ª DP, a ocorrência feita pela vítima foi de lesão corporal. A delegacia segue investigando se houve mais feridos. Momento da lancha indo a pique Divulgação/reprodução rede social Segundo informações e podem ser conferidas no vídeo que circula nas redes sociais as pessoas que estavam a bordo conseguiram sair lancha antes de naufragar. Não há informações oficiais de desaparecidos. O italiano socorrido foi atendido e liberado em seguida. O naufrágio aconteceu na tarde de ontem (19), na localidade da Lagoa Azul, muito frequentada por turistas que visitam a região da Ilha Grande. fotogaleria

