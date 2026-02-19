Policiamento 24h em pontos estratégicos no centro e bairros de Angra - Divulgação/PMAR

Publicado 19/02/2026 22:57 | Atualizado 19/02/2026 23:03

Angra dos Reis - Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, Angra dos Reis contou com uma operação integrada de Serviço Público e Segurança Pública que garantiu mais organização, limpeza e tranquilidade durante os cinco dias de folia. A Prefeitura de Angra dos Reis mobilizou equipes em diversas frentes, da coleta e retirada de resíduos ao ordenamento do trânsito e reforço no policiamento, com atenção especial aos locais de maior circulação de foliões e visitantes.

Força-tarefa de limpeza e serviços urbanos

A operação de limpeza urbana mobilizou 522 coletores e varredores ao longo do período. Ao todo, foram recolhidas mais de 1.450 toneladas de lixo durante o Carnaval. Além da coleta, a ação contou com 85 profissionais com apoio de caminhões e retroescavadeira, atuando em demandas de zeladoria urbana como recolhimento de entulhos e outros serviços essenciais para manter a cidade organizada durante a programação carnavalesca.

Ordenamento no trânsito

No apoio ao ordenamento e à fluidez viária, 49 profissionais atuaram diretamente no ordenamento do trânsito, contribuindo para a segurança dos deslocamentos e a organização do fluxo de veículos nas áreas de eventos.

Reforço da Segurança Pública nos blocos

De forma integrada com as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis manteve todo o seu efetivo mobilizado, com mais de 100 servidores do Choque de Ordem empenhados diretamente nas ações do Carnaval.

O município também contou com aumento aproximado de 75% no efetivo da Polícia Militar que já atua na área do 33º BPM, garantindo maior presença e segurança ao longo da programação. O reforço foi distribuído conforme os horários e locais dos blocos e em pontos prioritários do município, com foco na prevenção de ocorrências, manutenção da ordem pública e resposta rápida às demandas.

A Polícia Civil, por meio da 166ª DP, atuou de forma integrada com uma viatura junto às equipes do Choque de Ordem, fortalecendo a atuação conjunta nas áreas de maior movimentação. Houve ainda reforço no atendimento à Ilha Grande, à região do Parque Mambucaba e na Delegacia do Centro.

A Polícia Rodoviária Federal também reforçou o efetivo e intensificou a fiscalização nas rodovias durante o período, com operações integradas com a Secretaria de Segurança Pública e a TurisAngra, especialmente na fiscalização de ônibus e veículos nas principais entradas da cidade, fortalecendo a segurança viária e o controle do fluxo turístico.

Reforço no Parque Mambucaba e Base Móvel 24h na Vila Histórica

Como diferencial em 2026, o município ampliou o efetivo empregado no Parque Mambucaba, com atuação reforçada do Choque de Ordem, e instalou uma Base Móvel da Segurança Pública, funcionando 24 horas, na Vila Histórica de Mambucaba. A estrutura reuniu efetivo de diversos setores do município, oferecendo atendimento à população local e às áreas do entorno, com mais agilidade no suporte e na resposta às ocorrências.