Angra tem novo cronograma para o edital "Expressões da Terra"
Devido ao grande volume de projetos inscritos, as datas das próximas etapas da Chamada Pública nº 01/2025 foram reprogramadas
Lancha bate em pedra e afunda com doze tripulantes a bordo na Ilha Grande
Entre as vítimas do naufrágio, um turista italiano. Não há informações oficiais de feridos ou desaparecidos
Prefeitura divulga balanço da Operação Integrada Angra mais Limpa e Segura durante o Carnaval 2026
Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, foram coletadas 1.450 toneladas de lixo e atuação da Força de Segurança de 24h em áreas estratégicas
Policiais da 166ª DP prendem homem por tentativa de homicídio no centro de Angra
O suspeito segundo a polícia, por ciúmes, atacou com uma faca o atual namorado da sua ex-companheira. A vítima atingida no pescoço, foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade com o objeto cravado no pescoço
Após articulação na Alerj, radares voltarão a reforçar segurança viária em Angra
Os monitores de velocidade foram retirados durante obras na via
"Bloco das Piranhas" sucesso de público no último dia de carnaval em Angra
O bloco já reuniu em outros carnavais mais de 10 mil foliões
