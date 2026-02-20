Teatro Câmara Torres - Divulgação/PMAR

Publicado 20/02/2026 10:22

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, comunica aos fazedores de cultura do município a atualização do cronograma da Chamada Pública nº 01/2025, referente ao edital “Expressões da Terra” (Fundo Municipal de Cultura / PNAB – Política Nacional Aldir Blanc).

A alteração no calendário ocorre em função do expressivo número de propostas recebidas e da necessidade de uma conferência rigorosa das pontuações, assegurando lisura e qualidade técnica na seleção dos projetos que irão fomentar a cena artística local.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou que o adiamento reflete o sucesso da convocatória e o compromisso da gestão com a transparência.

— O volume de propostas inscritas no ‘Expressões da Terra’ superou nossas expectativas e demonstra a força viva da cultura angrense. Os pareceristas precisam desse tempo adicional para realizar uma conferência de pontuação justa e criteriosa. Nosso objetivo é garantir que cada projeto seja analisado com o respeito e a atenção que merece, honrando o Fundo Municipal de Cultura e o investimento da PNAB em nossa cidade – pontuou.

Conforme o novo cronograma, a publicação do resultado preliminar ocorrerá no dia 24 de fevereiro de 2026. O prazo para interposição de recursos será de 25 a 27 de fevereiro, com julgamento entre os dias 1º e 4 de março. O resultado dos recursos será divulgado em 6 de março de 2026, mesma data do resultado da fase de pontuação e do início da fase de habilitação, com a convocação dos proponentes.

A apresentação da documentação de habilitação deverá ser realizada no período de 9 a 19 de março. Os proponentes devem ficar atentos aos canais oficiais da Prefeitura de Angra dos Reis e ao Boletim Oficial do Município para acompanhar a publicação das listagens.

