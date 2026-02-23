Rio-SantosDivulgação/CCRRioSP/Motiva
- Mantenha distância segura: Aumente a distância entre seu veículo e o que segue à frente, já que o tempo de reação pode ser maior em pista molhada.
- Redobre a atenção nas curvas: A pista escorregadia exige cuidados extras ao fazer curvas, especialmente em trechos sinuosos.
- Evite freadas bruscas: Uma frenagem forte pode travar as rodas e resultar na perda de controle do veículo.
- Em caso de tempestade, pare em local seguro. Não pare no acostamento: Se a visibilidade for muito baixa ou o tempo ficar severo, procure um posto de serviço ou uma cidade próxima para se abrigar até que as condições melhorem.
- Mantenha os vidros livres de embaçamento: Use o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir que a visibilidade não seja prejudicada pela condensação.
Concessionária alerta para interdição preventiva em caso de riscos de deslizamentos
E mantém o monitoramento intensificado na rodovia Rio-Santos
Chuva forte provoca desabamento de muro que atinge parte de uma casa no centro de Angra
E ainda ruas alagadas e queda de árvores registrados na Rio-Santos, neste domingo(22). Parque Mambucaba sirenes foram acionadas
Policiais da 166ª DP prendem "Bracinho" depois de curtir o carnaval na capital
Monitorado pelos agentes o foragido da Justiça retornava da Penha, no Rio de Janeiro, para a cidade da costa verde, onde atuava no Frade de forma violenta pelo crime organizado
Três presos e dois menores apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas em Angra
Durante abordagem da polícia no Morro da Fortaleza e no bairro Santa Rita do Bracuí. Números do Disque Denúncia apontam aumento no registro de ocorrência por tráfico de drogas
Angra tem novo cronograma para o edital "Expressões da Terra"
Devido ao grande volume de projetos inscritos, as datas das próximas etapas da Chamada Pública nº 01/2025 foram reprogramadas
Lancha bate em pedra e afunda com doze tripulantes a bordo na Ilha Grande
Entre as vítimas do naufrágio, um turista italiano. Não há informações oficiais de feridos ou desaparecidos
