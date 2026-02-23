Rio-Santos - Divulgação/CCRRioSP/Motiva

Rio-SantosDivulgação/CCRRioSP/Motiva

Publicado 23/02/2026 22:49

Angra dos Reis - A concessionária RioSP, uma empresa Motiva, responsável pela administração da rodovia Rio-Santos informa que está realizando um monitoramento contínuo dos índices pluviométricos ao longo dos 270 km da via. Há possibilidade de interdição preventiva nos 27 segmentos da rodovia ao longo da noite desta segunda-feira, (23). O monitoramento, já em operação, permanecerá até a manhã de terça-feira, (24).

Orientações de segurança para motoristas

Em função das condições climáticas e da possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias, a concessionária reforça as recomendações de segurança para os motoristas que circulam pela rodovia:

- Aumente a visibilidade e seja visto: Acenda os faróis baixos para melhorar sua visibilidade, especialmente em áreas de neblina ou chuva intensa.

- Mantenha distância segura: Aumente a distância entre seu veículo e o que segue à frente, já que o tempo de reação pode ser maior em pista molhada.

- Redobre a atenção nas curvas: A pista escorregadia exige cuidados extras ao fazer curvas, especialmente em trechos sinuosos.

- Evite freadas bruscas: Uma frenagem forte pode travar as rodas e resultar na perda de controle do veículo.

- Em caso de tempestade, pare em local seguro. Não pare no acostamento: Se a visibilidade for muito baixa ou o tempo ficar severo, procure um posto de serviço ou uma cidade próxima para se abrigar até que as condições melhorem.

- Mantenha os vidros livres de embaçamento: Use o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir que a visibilidade não seja prejudicada pela condensação.

“Estamos atentos aos índices pluviométricos ao longo da rodovia e, em alguns pontos, os acumulados de chuva já superaram os 100mm. Isso pode afetar a segurança dos motoristas e, por isso, estamos considerando a possibilidade de uma interdição preventiva, caso as condições se agravem. Nosso monitoramento continuará até terça-feira, 24 de fevereiro, e pedimos que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar acidentes.”, explica Rodolfo Borrel, Gerente de Operações da RioSP.

A concessionária reforça a importância de respeitar as condições de segurança e seguir as orientações durante o período de monitoramento para garantir a proteção de todos que utilizam a rodovia.

Para mais informações sobre as condições de tráfego, os motoristas têm a disposição os seguintes canais:

- Telefone e WhatsApp 0800 017 35 36

- App Motiva Rodovias

- Site da RioSP.