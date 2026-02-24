Chegada da menor e do bebê na delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 24/02/2026 00:02

Angra dos Reis - Uma adolescente de 15 anos e um bebê de um ano foram resgatados pela Polícia Civil nesse final de semana (21), após serem mantidos em cárcere privado pelo namorado, em Angra dos Reis, na costa verde. A denúncia foi feita pelo pai da vítima à DEAM.

Segundo a Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) após o pai da adolescente informar que a filha havia saído de Volta Redonda (RJ) com o suspeito e o bebê do casal. Ela estaria sendo mantida contra a vontade em uma comunidade de Angra dos Reis.

Ainda de acordo com a polícia, após trabalho de inteligência, os agentes localizaram a família, que havia sido expulsa da comunidade onde estava devido às agressões cometidas pelo homem contra a vítima.

O bebê e a adolescente foram resgatados em segurança. O homem foi conduzido para a Deam de Angra dos Reis, onde vai responder por lesão corporal no contexto da violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.