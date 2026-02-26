Árvore foi retirada trânsito flui normalmente - Divulgação

Publicado 26/02/2026 20:36 | Atualizado 26/02/2026 20:44

Angra dos Reis - A chuva não pára desde o início da tarde desta quinta-feira(26), nas cidades da costa verde. Por volta das 18h30 a queda de uma árvore na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Sapinhatuba 3, próximo a passarela, provocou o fechamento da rodovia. Mais de uma hora o trânsito foi fechado para veículos nos dois sentidos Rio/São Paulo. Não houve feridos.

No horário de pico, saída de escolas e trabalhadores, o trânsito ficou um caos. Defesa Civil foi acionada para o local e equipes somadas as da CCRSP/Motiva, trabalharam para desobstruir a pista, depois de quase uma hora o trânsito foi liberado. Bolsões de água se formaram ao longo da rodovia, principalmente, no trecho entre Jacuecanga e trevo de entrada da cidade.

O fluxo intenso de água que desce dos morros das Sapinhatubas I,II e III, torna o trânsito ainda mais complicado para quem segue sentido centro da cidade e Rio de Janeiro.

A Defesa Civil Municipal, emitiu alerta por volta das 18h, para que a população tivesse cuidado e evitasse sair de casa por conta da previsão de fortes chuvas nas próximas horas. Neste momento evite trafegar pela Rio-Santos, atenção redobrada para quem precisa pegar a estrada.

A chuva continua forte (20h30) e a Defesa Civil faz o monitoramento das áreas de risco. Equipes estão percorrendo as áreas mais afetadas das últimas 24h.