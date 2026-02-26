Árvore foi retirada trânsito flui normalmenteDivulgação
"Buracos" na RJ -155 geram reclamações dos motoristas
E debate dos deputados na Alerj. Célia Jordão (PL) cobra das autoridades providências urgentes
Queda de árvore fecha Rio-Santos em Angra dos Reis
O incidente foi na altura da Sapinhatuba 3, próximo a passarela no início da noite desta quinta-feira
Disque Denúncia: informações levam a polícia estourar "boca de fumo" no Frade
Uma pessoa foi presa em flagrante e duas autuadas responderão em liberdade
Segurança no Transporte Escolar é tema de palestra em Angra
Encontro no Centro de Estudos Ambientais orientará condutores, monitores e gestores sobre normas e prevenção
Cultura divulga resultado preliminar do edital "Expressões da Terra"
Com número recorde de inscrições via PNAB, lista é publicada no Boletim Oficial; prazo para recursos começou
Homem é preso em Angra por manter adolescente e bebê de 1 ano em cárcere privado
Suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal. O resgate aconteceu depois que o pai da vítima procurou a polícia e denunciou o caso à DEAM
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.