Palestra no CEA sobre segurança dos passageiros com retorno das aulas nas redes pública e privada - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 26/02/2026 07:33 | Atualizado 26/02/2026 07:58

Angra dos Reis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Prefeitura de Angra dos Reis, realizam nesta quinta-feira, (26), por meio da Secretaria de Segurança Pública, uma palestra voltada aos condutores, monitores e gestores do transporte escolar.

O encontro acontece às 8h30, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), da Praia da Chácara e tem como objetivo reforçar a importância do cumprimento das normas de segurança, especialmente neste período de retomada das aulas.

Com o fim das férias escolares e o aumento da circulação de estudantes, o momento é considerado estratégico para atualização e conscientização dos profissionais que atuam no transporte de crianças e adolescentes.

A proposta é garantir que todos estejam devidamente preparados para oferecer um serviço seguro, responsável e em conformidade com a legislação vigente. Serão abordados temas fundamentais para o bom funcionamento do transporte escolar, como os equipamentos obrigatórios dos veículos, os cursos exigidos para condutores, as principais infrações de trânsito relacionadas à atividade, além dos riscos e penalidades decorrentes do descumprimento das normas.