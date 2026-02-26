Palestra no CEA sobre segurança dos passageiros com retorno das aulas nas redes pública e privadaDivulgação/Reprodução Rede Social
Segurança no Transporte Escolar é tema de palestra em Angra
Encontro no Centro de Estudos Ambientais orientará condutores, monitores e gestores sobre normas e prevenção
Cultura divulga resultado preliminar do edital "Expressões da Terra"
Com número recorde de inscrições via PNAB, lista é publicada no Boletim Oficial; prazo para recursos começou
Homem é preso em Angra por manter adolescente e bebê de 1 ano em cárcere privado
Suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal. O resgate aconteceu depois que o pai da vítima procurou a polícia e denunciou o caso à DEAM
Chuva intensa leva Defesa Civil a emitir alerta extremo para evacuação
Nos bairros do Areal e Banqueta e orienta a população a ir para os pontos de apoio
Concessionária alerta para interdição preventiva em caso de riscos de deslizamentos
E mantém o monitoramento intensificado na rodovia Rio-Santos
Chuva forte provoca desabamento de muro que atinge parte de uma casa no centro de Angra
E ainda ruas alagadas e queda de árvores registrados na Rio-Santos, neste domingo(22). Parque Mambucaba sirenes foram acionadas
