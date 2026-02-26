Lista preliminar "Expressões da Terra" está no Boletim Oficial do município - Divulgação/PMAR

Lista preliminar "Expressões da Terra" está no Boletim Oficial do municípioDivulgação/PMAR

Publicado 26/02/2026 07:19

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, publicou no Boletim Oficial, nessa terça-feira, (24), o resultado preliminar da Chamada Pública nº 01/2025, referente ao edital “Expressões da Terra”.

O documento, que contempla recursos do Fundo Municipal de Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), está disponível no Boletim Oficial do Município, edição 2309, e pode ser consultado no site oficial da Prefeitura (www.angra.rj.gov.br).

O edital registrou número recorde de inscrições. De acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio, a alta procura pelo edital, que exigiu a alteração do cronograma, evidencia o fortalecimento da produção artística no município e o interesse dos fazedores de cultura em acessar os recursos disponibilizados.

— O volume de propostas inscritas no 'Expressões da Terra' superou nossas expectativas e demonstra a força viva da cultura angrense. Os pareceristas precisaram desse tempo adicional para realizar uma conferência de pontuação justa e criteriosa. Nosso objetivo é garantir que cada projeto seja analisado com o respeito e a atenção que merece, honrando o investimento do Fundo Municipal de Cultura e da PNAB em nossa cidade -comentou Marlene.

Com a publicação do resultado preliminar, abre-se o prazo para interposição de recursos, que poderá ser feito entre os dias 25 e 27 de fevereiro. O julgamento dos recursos ocorrerá de 1º a 4 de março.

O resultado da fase de pontuação será divulgado no dia 6 de março, mesma data em que terá início a fase de habilitação, com a convocação dos contemplados. A entrega dos documentos de habilitação deverá ser realizada entre os dias 9 e 19 de março, etapa que antecede o repasse dos recursos.

A listagem completa pode ser acessada no Boletim Oficial. Os proponentes devem acompanhar atentamente as próximas publicações para não perderem os prazos estabelecidos no cronograma, especialmente o período de envio da documentação de habilitação, que é a fase final antes da liberação dos recursos.