Lista preliminar "Expressões da Terra" está no Boletim Oficial do municípioDivulgação/PMAR
Cultura divulga resultado preliminar do edital "Expressões da Terra"
Com número recorde de inscrições via PNAB, lista é publicada no Boletim Oficial; prazo para recursos começou
Homem é preso em Angra por manter adolescente e bebê de 1 ano em cárcere privado
Suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal. O resgate aconteceu depois que o pai da vítima procurou a polícia e denunciou o caso à DEAM
Chuva intensa leva Defesa Civil a emitir alerta extremo para evacuação
Nos bairros do Areal e Banqueta e orienta a população a ir para os pontos de apoio
Concessionária alerta para interdição preventiva em caso de riscos de deslizamentos
E mantém o monitoramento intensificado na rodovia Rio-Santos
Chuva forte provoca desabamento de muro que atinge parte de uma casa no centro de Angra
E ainda ruas alagadas e queda de árvores registrados na Rio-Santos, neste domingo(22). Parque Mambucaba sirenes foram acionadas
Policiais da 166ª DP prendem "Bracinho" depois de curtir o carnaval na capital
Monitorado pelos agentes o foragido da Justiça retornava da Penha, no Rio de Janeiro, para a cidade da costa verde, onde atuava no Frade de forma violenta pelo crime organizado
