Apreensão da P2 no Frade - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 26/02/2026 08:30 | Atualizado 26/02/2026 08:30

Angra dos Reis - A partir de uma informação recebida pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) e encaminhada ao 33º BPM, policiais militares do Serviço Reservado, realizaram uma operação no bairro do Frade, em Angra dos Reis, na costa verde, onde apreenderam 177 pinos de cocaína, 940 etiquetas para colocar na embalagem das drogas, três aparelhos celulares e R$ 120 em espécie. Durante a ocorrência, uma pessoa foi presa e outras duas foram autuadas e responderão em liberdade.



A ação se deu, depois que a Polícia Militar de posse das informações foi checar a veracidade dos fatos. A denúncia se dava conta sobre um local na Rua Cunhambebe, que funcionava como ponto de venda de drogas. Uma equipe da P2 se dirigiu a comunidade com auxílio de uma viatura descaracterizada e flagrou o comércio de entorpecentes naquele local, onde um suspeito estava com seis pinos de cocaína e R$ 120. Ele foi preso em flagrante.

Já no interior da residência, os policiais identificaram mais dois suspeitos, além de uma sacola contendo etiquetas autoadesivas e mais 171 pinos de cocaína do tipo “escama de peixe”. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Dos três detidos no local, dois foram autuados e responderão em liberdade. O preso está à disposição da Justiça.



A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.