Apreensão da P2 no FradeDivulgação/Disque Denúncia
A ação se deu, depois que a Polícia Militar de posse das informações foi checar a veracidade dos fatos. A denúncia se dava conta sobre um local na Rua Cunhambebe, que funcionava como ponto de venda de drogas. Uma equipe da P2 se dirigiu a comunidade com auxílio de uma viatura descaracterizada e flagrou o comércio de entorpecentes naquele local, onde um suspeito estava com seis pinos de cocaína e R$ 120. Ele foi preso em flagrante.
A Polícia Militar solicita a população de Angra dos Reis, que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.
Uma pessoa foi presa em flagrante e duas autuadas responderão em liberdade
