Noite de quinta-feira (26) deslizamento com queda de muro no Morro da CruzDivulgação

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis informou que o município registrou 138 milímetros de chuva nas últimas 24 horas e 236 milímetros nas últimas 96 horas. Diante dos acumulados expressivos e seguindo os protocolos do Sistema de Alerta da Defesa Civil, foi iniciada a mobilização para evacuação preventiva em áreas inseridas no sistema de monitoramento, como medida preventiva diante da saturação do solo e do risco potencial de movimentos de massa.
Água desce da mata na altura do Bicão no Morro do Santo Antônio centro - Divulgação
Água desce da mata na altura do Bicão no Morro do Santo Antônio centroDivulgação
 
Na foto ao lado pode constatar o deslizamento de terra com a queda de um muro de contenção na altura do Morro da Cruz. Nossa equipe de reportagem flagrou momento em que equipes da Defesa Civil, que estavam no local,  com auxílio de uma escada, retiravam moradores do segundo andar de uma casa ao lado do local do incidente causado pela chuva. Não há um balanço oficial dos estragos causados pelo temporal. Equipes continuam em campo.

As sirenes foram acionadas para que os moradores dos bairros (abaixo), orientados pela Defesa Civil pudessem deixar suas casas em direção ao  ponto de apoio do seu bairro:

Areal, Morro do Carmo, Morro da Caixa d’Água, Morro de Santo Antônio, São Bento, Morro do Abel, Morro da Glória I, Morro da Glória II, Morro da Carioca, Centro, Morro da Fortaleza, Morro do Tatu, Praia do Anil, Morro do Peres, Banqueta, Lambicada, Balneário, Parque das Palmeiras, Sapinhatuba I, Sapinhatuba II, Sapinhatuba III, Marinas, Morro da Cruz, Campo Belo, Encruzo da Enseada, Camorim, Camorim Pequeno e Pontal. 

Os moradores das áreas de risco dos bairros mobilizados devem seguir rigorosamente as orientações oficiais.

Nessas localidades, os pontos de apoio já foram abertos para acolhimento da população que necessitar deixar suas residências de forma preventiva.

Os demais bairros permanecem com monitoramento ativo e poderão ter pontos de apoio ativados a qualquer momento, caso necessário.

Equipes da Defesa Civil permanecem em campo orientando moradores e acompanhando a evolução das condições meteorológicas. O município reforça que a medida é preventiva e tem como objetivo preservar  vidas.
RJ 155 queda de barreira na altura da Serra D'água - Divulgação
RJ 155 queda de barreira na altura da Serra D'águaDivulgação


Pontos de apoio abertos para acolhimento e orientação

Areal – CIEP João Gregório Galindo

Morro do Carmo – E.M. Regina Célia Monteiro – Praça 6 de Janeiro

Morro da Caixa d’Água – CEAV – Rua Coronel Carvalho

Morro de Santo Antônio – CEAV – Rua Coronel Carvalho

Sâo Bento - CE Conde Pereira Carneiro - Rua Dr. Álvaro Pessoa

Morro do Abel – E.M. Américo Lomeu Bastos – Rua Lincoln Corrêa da Silva

Morro da Glória I – Salão Comunitário Nossa Senhora da Glória – Rua Prefeito João Gregório Galindo

Morro da Glória II – E.M. João Carolino dos Remédios – Rua José Cândido de Oliveira

Morro da Carioca – E.M. Américo Lomeu Bastos – Rua Lincoln Corrêa da Silva

Morro do Peres – E.M. Antônio José Novaes Jordão – Rua dos Cajueiros

Banqueta – E.M. Verena Silva de Aguiar – Estrada da Banqueta

Lambicada – E.M. Francisco Xavier Botelho – Rua Sebastião Vieira Botelho

Balneário – Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida – Avenida Luiza Angélica

Parque das Palmeiras – EM Júlio César Larangeiras

Marinas – E.M. Frei Fernando Geurtse

Campo Belo – E.M. Mauro Sérgio da Cunha – Rua Nova Esperança

Pontal – E.M. Professor Ururahy

Jacuecanga - EM Cornélis Verolme

Monsuaba - EM Raul Pompeia

Rua das Palmeiras - Ceja

Passaterra (Ilha Grande) - Pousada e Restaurante Maria Bonita

Maguariquessaba (Ilha Grande) - Pousada Recanto dos Pássaros

Bananal (Ilha Grande) - Pousada do Preto.


Em caso de emergência 199 Defesa Civil 193 Corpo de Bombeiros.


 
 
