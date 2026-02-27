Noite de quinta-feira (26) deslizamento com queda de muro no Morro da CruzDivulgação
As sirenes foram acionadas para que os moradores dos bairros (abaixo), orientados pela Defesa Civil pudessem deixar suas casas em direção ao ponto de apoio do seu bairro:
Areal, Morro do Carmo, Morro da Caixa d’Água, Morro de Santo Antônio, São Bento, Morro do Abel, Morro da Glória I, Morro da Glória II, Morro da Carioca, Centro, Morro da Fortaleza, Morro do Tatu, Praia do Anil, Morro do Peres, Banqueta, Lambicada, Balneário, Parque das Palmeiras, Sapinhatuba I, Sapinhatuba II, Sapinhatuba III, Marinas, Morro da Cruz, Campo Belo, Encruzo da Enseada, Camorim, Camorim Pequeno e Pontal.
Os moradores das áreas de risco dos bairros mobilizados devem seguir rigorosamente as orientações oficiais.
Nessas localidades, os pontos de apoio já foram abertos para acolhimento da população que necessitar deixar suas residências de forma preventiva.
Os demais bairros permanecem com monitoramento ativo e poderão ter pontos de apoio ativados a qualquer momento, caso necessário.
Equipes da Defesa Civil permanecem em campo orientando moradores e acompanhando a evolução das condições meteorológicas. O município reforça que a medida é preventiva e tem como objetivo preservar vidas.
Pontos de apoio abertos para acolhimento e orientação
Areal – CIEP João Gregório Galindo
Morro do Carmo – E.M. Regina Célia Monteiro – Praça 6 de Janeiro
Morro da Caixa d’Água – CEAV – Rua Coronel Carvalho
Morro de Santo Antônio – CEAV – Rua Coronel Carvalho
Sâo Bento - CE Conde Pereira Carneiro - Rua Dr. Álvaro Pessoa
Morro do Abel – E.M. Américo Lomeu Bastos – Rua Lincoln Corrêa da Silva
Morro da Glória I – Salão Comunitário Nossa Senhora da Glória – Rua Prefeito João Gregório Galindo
Morro da Glória II – E.M. João Carolino dos Remédios – Rua José Cândido de Oliveira
Morro da Carioca – E.M. Américo Lomeu Bastos – Rua Lincoln Corrêa da Silva
Morro do Peres – E.M. Antônio José Novaes Jordão – Rua dos Cajueiros
Banqueta – E.M. Verena Silva de Aguiar – Estrada da Banqueta
Lambicada – E.M. Francisco Xavier Botelho – Rua Sebastião Vieira Botelho
Balneário – Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida – Avenida Luiza Angélica
Parque das Palmeiras – EM Júlio César Larangeiras
Marinas – E.M. Frei Fernando Geurtse
Campo Belo – E.M. Mauro Sérgio da Cunha – Rua Nova Esperança
Pontal – E.M. Professor Ururahy
Jacuecanga - EM Cornélis Verolme
Monsuaba - EM Raul Pompeia
Rua das Palmeiras - Ceja
Passaterra (Ilha Grande) - Pousada e Restaurante Maria Bonita
Maguariquessaba (Ilha Grande) - Pousada Recanto dos Pássaros
Bananal (Ilha Grande) - Pousada do Preto.
Em caso de emergência 199 Defesa Civil 193 Corpo de Bombeiros.
