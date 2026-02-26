Rio-Santos pode ser fechada na madrugada desta sexta-feira para segurança dos motoristas, se a chuva persistirDivulgação
Além do monitoramento preventivo, as equipes da concessionária estão atuando em ocorrências pontuais ao longo da rodovia, como queda de árvores, limpeza de pista e atendimento a situações localizadas provocadas pelo volume de chuvas, garantindo a segurança e a fluidez do tráfego.
Em função das condições climáticas e da possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias, a concessionária reforça as recomendações para o motorista evitar trafegar na rodovia. Além disso, é fundamental seguir as orientações de segurança:
Aumente a visibilidade e seja visto: Acenda os faróis baixos para melhorar sua visibilidade, especialmente em áreas de neblina ou chuva intensa.
Mantenha distância segura: Aumente a distância entre seu veículo e o que segue à frente, já que o tempo de reação pode ser maior em pista molhada.
Redobre a atenção nas curvas: A pista escorregadia exige cuidados extras ao fazer curvas, especialmente em trechos sinuosos.
Evite freadas bruscas: Uma frenagem forte pode travar as rodas e resultar na perda de controle do veículo.
Em caso de tempestade, pare em local seguro. Não pare no acostamento: Se a visibilidade for muito baixa ou o tempo ficar severo, procure um posto de serviço ou uma cidade próxima para se abrigar até que as condições melhorem.
Mantenha os vidros livres de embaçamento: Use o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir que a visibilidade não seja prejudicada pela condensação.
-Estamos atentos aos índices pluviométricos ao longo da rodovia e, em alguns pontos, os acumulados de chuva já superaram os 100mm. Isso pode afetar a segurança dos motoristas e, por isso, estamos considerando a possibilidade de uma interdição preventiva, caso as condições se agravem. Nosso monitoramento continuará durante os próximos dias, e pedimos que os motoristas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar acidentes.”- explica Rodolfo Borrel, Gerente de Operações da RioSP.
A concessionária reforça a importância de respeitar as condições de segurança e seguir as orientações durante o período de monitoramento para garantir a proteção de todos que utilizam a rodovia.
Para mais informações sobre as condições de tráfego, os motoristas têm à disposição os seguintes canais:
- Telefone e WhatsApp: 0800 017 35 36
- App Motiva Rodovias
- Site da RioSP.
