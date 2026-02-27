Angra dos Reis - A Defesa Civil de Angra dos Reis emitiu alerta máximo de atenção para a população nas últimas 10 horas, após novo registro seguido de chuvas extremas: mais de 200 mm de chuva em apenas 6 horas foram registrados. A cidade na manhã desta sexta-feira (27), vive um caos: Rio-Santos fechada na altura da Sapinhatuba 3, no km 481,5, devido a uma árvore que caiu na enxurrada bloqueando o acesso à capital. A Prefeitura suspendeu as aulas em toda rede pública municipal por conta das unidades estarem servindo de abrigos e por segurança dos alunos. Neste momento não chove na cidade, mas as nuvens estão bem carregadas.

RJ-155 na altura da Serra D'Água, em Angra Divulgação

Entre a noite de ontem (quinta-feira, 26) e a madrugada de hoje (27), o órgão acionou 20 vezes a sirene de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva para 61 bairros. A Prefeitura abriu 30 pontos de apoio para receber os 392 desalojados. As aulas foram suspensas hoje em todas as escolas da rede municipal. Na rede de saúde, apenas os serviços de urgência e emergência – SPAs, UPA Infantil, Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) – estarão em funcionamento nesta sexta-feira, 27 de fevereiro.As demais unidades (ESFs, AMEs e CEMs) retomam as suas atividades na próxima segunda-feira, 2 de março. Os pacientes com consultas marcadas serão avisados por telefone.No Parque Mambucaba, a sirene de risco hidrológico foi acionada como medida preventiva para evacuação, devido à possibilidade de transbordamento do Rio Mambucaba. Defesa Civil registrou 20 acionamentos de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva nas últimas 12 horasAs equipes da Defesa Civil passaram a madrugada percorrendo os locais mais vulneráveis, ajudando a população a se deslocar de suas casas para os pontos de apoio. A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros.O prefeito Cláudio Ferreti esteve nas ruas acompanhando as operações: “Nosso objetivo é salvar vidas e acolher a população”.Lauro Oliveira, porta-voz da Defesa Civil, informou que foram registrados dois deslizamentos significativos que atingiram residências na região central — um na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no Morro da Cruz, que conecta o Centro a diversos bairros, e outro no Morro do Tatu.Oliveira destacou que, mesmo quando algumas pessoas não cumprem de imediato a determinação de evacuar a residência ao ouvirem as sirenes, permanecem em alerta e conseguem deixar suas casas a tempo, caso a situação se agrave. Foi o que ocorreu, segundo ele, nesses dois casos.“Algumas pessoas não saíram de casa, mas estavam atentas e foram ajudadas pelas equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros. O deslizamento chegou a atingir parte da residência”, relatou.No Morro do Santo Antônio, no centro, a enxurrada provocou deslizamento de terra e atingiu um muro de uma casa. Não havia ninguém no imóvel, a residência já foi desocupada desde a última chuva, em 2010, quando o município foi marcado por mais uma tragédia.A orientação é que os desalojados aguardem nos pontos de apoio a melhora das condições climáticas antes de retornar para casa. “A chuva precisa parar e o solo precisa estar mais seco para afastar a possibilidade de novos deslizamentos nessas residências”, finalizou o porta-voz. Há assistentes sociais e psicólogos nas escolas que funcionam como alojamento.O volume elevado de chuva em curtos intervalos de tempo aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra e outras ocorrências.É fundamental seguir as orientações da Defesa Civil.RJ- 155 - Na madrugada de ontem (26) um deslizamento de terra causou a queda de um poste energizado que caiu sobre um caminhão, interrompendo o fluxo de veículos na rodovia que liga Angra à Barra Mansa. O ocorrido foi na altura da Serra D´Água, em Angra os Reis. DEfesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Eneel, foram acionados. A pista já foi liberada, na manhã desta sexta-feira (27).Pontos de apoio abertos para acolhimento e orientaçãoAreal – CIEP João Gregório GalindoMorro do Carmo – E.M. Regina Célia Monteiro – Praça 6 de JaneiroMorro da Caixa d’Água – CEAV – Rua Coronel CarvalhoMorro de Santo Antônio – CEAV – Rua Coronel CarvalhoSâo Bento - CE Conde Pereira Carneiro - Rua Dr. Álvaro PessoaMorro do Abel – E.M. Américo Lomeu Bastos – Rua Lincoln Corrêa da SilvaMorro da Glória I – Salão Comunitário Nossa Senhora da Glória – Rua Prefeito João Gregório GalindoMorro da Glória II – E.M. João Carolino dos Remédios – Rua José Cândido de OliveiraMorro da Carioca – E.M. Américo Lomeu Bastos – Rua Lincoln Corrêa da SilvaMorro do Peres – E.M. Antônio José Novaes Jordão – Rua dos CajueirosBanqueta – E.M. Verena Silva de Aguiar – Estrada da BanquetaLambicada – E.M. Francisco Xavier Botelho – Rua Sebastião Vieira BotelhoBalneário – Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida – Avenida Luiza AngélicaParque das Palmeiras – EM Júlio César LarangeirasMarinas – E.M. Frei Fernando GeurtseCampo Belo – E.M. Mauro Sérgio da Cunha – Rua Nova EsperançaPontal – E.M. Professor UrurahyJacuecanga - EM Cornélis VerolmeMonsuaba - EM Raul PompeiaRua das Palmeiras - CejaPassaterra (Ilha Grande) - Pousada e Restaurante Maria BonitaMaguariquessaba (Ilha Grande) - Pousada Recanto dos PássarosBananal (Ilha Grande) - Pousada do Preto.Em caso de emergência 199 Defesa Civil 193 Corpo de Bombeiros.