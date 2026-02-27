Rio-Santos sentido Rio fechada em Angra dos ReisDivulgação
Entre a noite de ontem (quinta-feira, 26) e a madrugada de hoje (27), o órgão acionou 20 vezes a sirene de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva para 61 bairros. A Prefeitura abriu 30 pontos de apoio para receber os 392 desalojados. As aulas foram suspensas hoje em todas as escolas da rede municipal. Na rede de saúde, apenas os serviços de urgência e emergência – SPAs, UPA Infantil, Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) – estarão em funcionamento nesta sexta-feira, 27 de fevereiro.
As demais unidades (ESFs, AMEs e CEMs) retomam as suas atividades na próxima segunda-feira, 2 de março. Os pacientes com consultas marcadas serão avisados por telefone.
No Parque Mambucaba, a sirene de risco hidrológico foi acionada como medida preventiva para evacuação, devido à possibilidade de transbordamento do Rio Mambucaba. Defesa Civil registrou 20 acionamentos de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva nas últimas 12 horas
As equipes da Defesa Civil passaram a madrugada percorrendo os locais mais vulneráveis, ajudando a população a se deslocar de suas casas para os pontos de apoio. A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros.
O prefeito Cláudio Ferreti esteve nas ruas acompanhando as operações: “Nosso objetivo é salvar vidas e acolher a população”.
Lauro Oliveira, porta-voz da Defesa Civil, informou que foram registrados dois deslizamentos significativos que atingiram residências na região central — um na Rua Prefeito João Gregório Galindo, no Morro da Cruz, que conecta o Centro a diversos bairros, e outro no Morro do Tatu.
Oliveira destacou que, mesmo quando algumas pessoas não cumprem de imediato a determinação de evacuar a residência ao ouvirem as sirenes, permanecem em alerta e conseguem deixar suas casas a tempo, caso a situação se agrave. Foi o que ocorreu, segundo ele, nesses dois casos.
“Algumas pessoas não saíram de casa, mas estavam atentas e foram ajudadas pelas equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros. O deslizamento chegou a atingir parte da residência”, relatou.
No Morro do Santo Antônio, no centro, a enxurrada provocou deslizamento de terra e atingiu um muro de uma casa. Não havia ninguém no imóvel, a residência já foi desocupada desde a última chuva, em 2010, quando o município foi marcado por mais uma tragédia.
A orientação é que os desalojados aguardem nos pontos de apoio a melhora das condições climáticas antes de retornar para casa. “A chuva precisa parar e o solo precisa estar mais seco para afastar a possibilidade de novos deslizamentos nessas residências”, finalizou o porta-voz. Há assistentes sociais e psicólogos nas escolas que funcionam como alojamento.
O volume elevado de chuva em curtos intervalos de tempo aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra e outras ocorrências.
É fundamental seguir as orientações da Defesa Civil.
RJ- 155 - Na madrugada de ontem (26) um deslizamento de terra causou a queda de um poste energizado que caiu sobre um caminhão, interrompendo o fluxo de veículos na rodovia que liga Angra à Barra Mansa. O ocorrido foi na altura da Serra D´Água, em Angra os Reis. DEfesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Eneel, foram acionados. A pista já foi liberada, na manhã desta sexta-feira (27).
Pontos de apoio abertos para acolhimento e orientação
Areal – CIEP João Gregório Galindo
Morro do Carmo – E.M. Regina Célia Monteiro – Praça 6 de Janeiro
Morro da Caixa d’Água – CEAV – Rua Coronel Carvalho
Morro de Santo Antônio – CEAV – Rua Coronel Carvalho
Sâo Bento - CE Conde Pereira Carneiro - Rua Dr. Álvaro Pessoa
Morro do Abel – E.M. Américo Lomeu Bastos – Rua Lincoln Corrêa da Silva
Morro da Glória I – Salão Comunitário Nossa Senhora da Glória – Rua Prefeito João Gregório Galindo
Morro da Glória II – E.M. João Carolino dos Remédios – Rua José Cândido de Oliveira
Morro da Carioca – E.M. Américo Lomeu Bastos – Rua Lincoln Corrêa da Silva
Morro do Peres – E.M. Antônio José Novaes Jordão – Rua dos Cajueiros
Banqueta – E.M. Verena Silva de Aguiar – Estrada da Banqueta
Lambicada – E.M. Francisco Xavier Botelho – Rua Sebastião Vieira Botelho
Balneário – Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida – Avenida Luiza Angélica
Parque das Palmeiras – EM Júlio César Larangeiras
Marinas – E.M. Frei Fernando Geurtse
Campo Belo – E.M. Mauro Sérgio da Cunha – Rua Nova Esperança
Pontal – E.M. Professor Ururahy
Jacuecanga - EM Cornélis Verolme
Monsuaba - EM Raul Pompeia
Rua das Palmeiras - Ceja
Passaterra (Ilha Grande) - Pousada e Restaurante Maria Bonita
Maguariquessaba (Ilha Grande) - Pousada Recanto dos Pássaros
Bananal (Ilha Grande) - Pousada do Preto.
Em caso de emergência 199 Defesa Civil 193 Corpo de Bombeiros.
Chuva: Rio-Santos bloqueada, quase 400 desalojados e alunos sem aula em Angra
Além de dois deslizamentos de terras, sem vítimas fatais, segundo a Defesa Civil Municipal. Em 6h de chuva foram registrados 200mm. RJ-155 que estava fechada, ontem, foi desobstruída
Angra registra 236 mm de chuva em 96 horas e mobiliza evacuação nos bairros da cidade
Medida preventiva diante do risco de deslizamentos de terra, como ocorrido no Morro do Santo Antônio, no centro, com queda de um muro e no Morro da Cruz. Na RJ 155, na altura da Serra D'Água (Angra) o acesso à Barra Mansa foi bloqueado com a queda de barreira
Rio-Santos entra em alerta para interdição preventiva em caso de riscos de deslizamentos
Concessionária intensifica monitoramento da rodovia em toda Costa Verde
Defesa Civil emiti alerta de evacuação em Angra e mantém equipes mobilizadas
Prefeitura abre ponto de apoio no Areal. Bairro registrou 122 mm de chuva nas últimas 24 horas
"Buracos" na RJ -155 geram reclamações dos motoristas
E debate dos deputados na Alerj. Célia Jordão (PL) cobra das autoridades providências urgentes
Queda de árvore fecha Rio-Santos em Angra dos Reis
O incidente foi na altura da Sapinhatuba 3, próximo a passarela no início da noite desta quinta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.