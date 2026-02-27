Árvore que fechou a Rio-Santos na Sapinhatuba 3Divulgação
Árvore é removida e Rio-Santos desobstruída em Angra dos Reis
A árvore de grande porte caiu na altura da Sapinhatuba 3 próximo ao trevo de entrada da cidade
Chuva: Rio-Santos bloqueada, quase 400 desalojados e alunos sem aula em Angra
Além de dois deslizamentos de terras, sem vítimas fatais, segundo a Defesa Civil Municipal. Em 6h de chuva foram registrados 200mm. RJ-155 que estava fechada, ontem, foi desobstruída
Angra registra 236 mm de chuva em 96 horas e mobiliza evacuação nos bairros da cidade
Medida preventiva diante do risco de deslizamentos de terra, como ocorrido no Morro do Santo Antônio, no centro, com queda de um muro e no Morro da Cruz. Na RJ 155, na altura da Serra D'Água (Angra) o acesso à Barra Mansa foi bloqueado com a queda de barreira
Rio-Santos entra em alerta para interdição preventiva em caso de riscos de deslizamentos
Concessionária intensifica monitoramento da rodovia em toda Costa Verde
Defesa Civil emiti alerta de evacuação em Angra e mantém equipes mobilizadas
Prefeitura abre ponto de apoio no Areal. Bairro registrou 122 mm de chuva nas últimas 24 horas
"Buracos" na RJ -155 geram reclamações dos motoristas
E debate dos deputados na Alerj. Célia Jordão (PL) cobra das autoridades providências urgentes
