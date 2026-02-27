Árvore que fechou a Rio-Santos na Sapinhatuba 3 - Divulgação

Árvore que fechou a Rio-Santos na Sapinhatuba 3Divulgação

Publicado 27/02/2026 10:09

Angra dos Reis - A árvore de grande porte que caiu na rodovia Rio-Santos, na altura da Sapinhatuba 3, em Angra os Reis, na manhã desta sexta-feira,(27), acaba de ser removida e o trânsito volta a fluir, sem retenção. Na queda, o arbusto fechou as duas pistas, sentido Rio/SP. Não houve vítimas.

O trânsito voltou a fluir nos dois sentidos. A recomendação é cautela devido ao congestionamento quilométrico. O reflexo é visível nos pontos de ônibus, lotados. População aguardando o coletivo municipal para chegar ao trabalho.

As aulas na rede municipal continuam suspensas por determinação do prefeito Ferreti.



