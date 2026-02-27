Prefeito de Angra Ferreti (D), secretário de Defesa Civil Municipal, Fábio Júnior (C), Lauro Oliveira Defesa Civil (E) e comandante do 10º GBM/Angra coronel Escarani (E), reunião do gabinete de crise - Divulgação

Publicado 27/02/2026 21:12 | Atualizado 27/02/2026 22:00

Angra dos Reis - A Defesa Civil Municipal realizou 130 vistorias na última semana e segue monitorando rios e encostas; 480 pessoas foram atendidas nos pontos de apoio abertos em todo município, desde a madrugada. Na tarde desta sexta-feira (27) cerca de 200 pessoas ainda eram acolhidas. Neste momento (20h) apenas 40 pessoas ainda seguem em pontos de apoio. Familiares do homem de 54 anos que morreu soterrado pelo deslizamento de terra, no bairro Belém está sendo assistida pelo município.

A vitima do deslizamento foi identificada, hoje, trata-se de Marciano de Andrade Silva (54). Ele estava

indo ao encontro da família, durante a madrugada, quando foi atingido pelo deslizamento de terra, em uma encosta do Morro São Lourenço, no bairro Belém.

Marciano era natural de Além Paraíba,MG, e deixa esposa e três filhos (29), (26) e 12 anos e um neto de 2 anos. O casal estava junto há 30 anos. O corpo da vítima será levado para o interior de Minas Gerais, onde será sepultado.



A Prefeitura de Angra dos Reis segue em estado de atenção após o município registrar mais de 280 milímetros de chuva nas últimas 24 horas — volume superior ao esperado para todo o mês de fevereiro.

Pontos de apoio

Atualmente, está aberto o ponto instalado no CEAV, onde permanecem 40 pessoas. Nas últimas 24 horas, mais de 450 pessoas foram acolhidas temporariamente, sem registro de desabrigados, nos 36 pontos de apoio disponibilizados em escolas municipais e outros espaços públicos para acolher moradores de áreas de risco.



A Prefeitura abriu um ponto de entrega de doações de água potável, materiais de limpeza e higiene. As doações podem ser entregues na Rua Leandro José de Figueiredo, n° 22, na Praia do Anil.



Limpeza e desobstrução de vias

Desde a tarde de quinta-feira, 26 de fevereiro, equipes da Secretaria Executiva de Serviço Público atuam intensamente em diversos bairros para minimizar os impactos causados pelas chuvas. Entre as principais ações estão deslizamentos de encostas, desobstrução de vias públicas, retirada de árvores e serviços de limpeza, com apoio de maquinário pesado, caminhões e equipes operacionais.



Um dos pontos mais afetados foi a Estrada do Contorno, onde foram registrados quatro trechos danificados. Já na Serra D’Água, uma barreira chegou a interditar a RJ-155. Ao todo, cerca de 70 servidores estão mobilizados, com o suporte de 14 retroescavadeiras e 24 caminhões.



Apoio aos animais



A Superintendência de Bem-Estar Animal também está mobilizada e já realizou o atendimento de 33 animais afetados pelas chuvas. O órgão está arrecadando ração para cães e gatos, sachês, vermífugos, Simparic e potes de sorvete ou margarina para auxiliar no acolhimento.



As doações podem ser entregues nos seguintes locais:



Superintendência de Bem-Estar Animal – Rua Juiz Orlando Caldellas, 42, Parque das Palmeiras



Loja É o Pet! – Rua Francelino Alves de Lima, 79, Nova Angra.

Vistorias



Entre sexta-feira, dia 20, e esta sexta-feira, dia 27, a Defesa Civil realizou 130 vistorias de engenharia em diversos bairros da cidade. As ocorrências envolveram deslizamentos de blocos, interdições de imóveis e outras situações de risco estrutural.



No mesmo período, o setor de operações registrou 40 atendimentos, incluindo corte de árvores e apoio direto à população. As equipes permanecem mobilizadas e o monitoramento de rios e encostas continua de forma permanente.

Sirenes acionadas



Durante a madrugada desta sexta-feira (27), as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme foram acionadas 20 vezes, e 61 avisos de evacuação preventiva foram enviados para moradores de mais de 61 bairros. Por motivo de segurança, as aulas foram suspensas na rede municipal, e apenas os serviços essenciais de saúde — SPAs, UPA Infantil, HMJ e HMAR — permanecem em funcionamento.



Desde as primeiras horas do dia, o prefeito Claudio Ferreti vistoriou os locais mais atingidos e acompanhou o trabalho das equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Executiva de Serviço Público, e de outros órgãos do Executivo municipal.



— Toda a Prefeitura está mobilizada para atender a nossa população e preservar vidas. Esse é o nosso objetivo maior. As medidas preventivas que tomamos são fundamentais para reduzir riscos e garantir a segurança das famílias — destacou o prefeito.



