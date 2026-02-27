Prefeito de Angra Ferreti (D), secretário de Defesa Civil Municipal, Fábio Júnior (C), Lauro Oliveira Defesa Civil (E) e comandante do 10º GBM/Angra coronel Escarani (E), reunião do gabinete de criseDivulgação
indo ao encontro da família, durante a madrugada, quando foi atingido pelo deslizamento de terra, em uma encosta do Morro São Lourenço, no bairro Belém.
A Prefeitura de Angra dos Reis segue em estado de atenção após o município registrar mais de 280 milímetros de chuva nas últimas 24 horas — volume superior ao esperado para todo o mês de fevereiro.
A Prefeitura abriu um ponto de entrega de doações de água potável, materiais de limpeza e higiene. As doações podem ser entregues na Rua Leandro José de Figueiredo, n° 22, na Praia do Anil.
Limpeza e desobstrução de vias
Um dos pontos mais afetados foi a Estrada do Contorno, onde foram registrados quatro trechos danificados. Já na Serra D’Água, uma barreira chegou a interditar a RJ-155. Ao todo, cerca de 70 servidores estão mobilizados, com o suporte de 14 retroescavadeiras e 24 caminhões.
Apoio aos animais
A Superintendência de Bem-Estar Animal também está mobilizada e já realizou o atendimento de 33 animais afetados pelas chuvas. O órgão está arrecadando ração para cães e gatos, sachês, vermífugos, Simparic e potes de sorvete ou margarina para auxiliar no acolhimento.
As doações podem ser entregues nos seguintes locais:
Superintendência de Bem-Estar Animal – Rua Juiz Orlando Caldellas, 42, Parque das Palmeiras
Loja É o Pet! – Rua Francelino Alves de Lima, 79, Nova Angra.
Entre sexta-feira, dia 20, e esta sexta-feira, dia 27, a Defesa Civil realizou 130 vistorias de engenharia em diversos bairros da cidade. As ocorrências envolveram deslizamentos de blocos, interdições de imóveis e outras situações de risco estrutural.
No mesmo período, o setor de operações registrou 40 atendimentos, incluindo corte de árvores e apoio direto à população. As equipes permanecem mobilizadas e o monitoramento de rios e encostas continua de forma permanente.
Durante a madrugada desta sexta-feira (27), as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme foram acionadas 20 vezes, e 61 avisos de evacuação preventiva foram enviados para moradores de mais de 61 bairros. Por motivo de segurança, as aulas foram suspensas na rede municipal, e apenas os serviços essenciais de saúde — SPAs, UPA Infantil, HMJ e HMAR — permanecem em funcionamento.
Desde as primeiras horas do dia, o prefeito Claudio Ferreti vistoriou os locais mais atingidos e acompanhou o trabalho das equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Executiva de Serviço Público, e de outros órgãos do Executivo municipal.
— Toda a Prefeitura está mobilizada para atender a nossa população e preservar vidas. Esse é o nosso objetivo maior. As medidas preventivas que tomamos são fundamentais para reduzir riscos e garantir a segurança das famílias — destacou o prefeito.
