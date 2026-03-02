Morro da Cruz, um dos locais na lista de intervenção emergencialDivulgação/ Arquivo
Segundo o governo as obras acontecem na Rua Prefeito João Gregório Galindo, conhecido como Estrada Angra-Getulândia, em trechos do Morro do Tatu, Volta Fria, Morro da Glória e no Trevo de São Cristóvão, no Morro da Cruz, onde houve deslizamento de terra e parte de uma casa atingida (foto ao lado).
Ainda de acordo com a prefeitura, a medida integra o conjunto de ações adotadas após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias e também, faz parte das providências relacionadas à situação de emergência decretada na sexta-feira (27).
Os serviços incluem a retirada de terra e rochas, a limpeza das encostas com o objetivo de ampliar a segurança da via e prevenir novos deslizamentos.
A prefeitura disse ainda que durante a execução das obras os trânsito nesses trechos funcionará em sistema de siga e pare, com possibilidade de interdição total temporária, conforme avaliação técnica das equipes da Secretaria de Obras e Habitação e da Secretaria de Ordem Pública e Mobilidade Urbana.
Caso necessário realizar a interdição total da via, poderá haver ajustes na grade de horários do transporte público em razão do tempo de retenção no tráfego. Para os moradores que estejam próximos ou residem nos trechos entre o Morro da Cruz e o Centro, será disponibilizado um micro-ônibus. (Confira as linhas que podem sofrer alterações).
Confira as linhas que podem sofrer alteração
Alterações nos sentidos de ida e volta
207 - Japuíba
224 - Vila Nova
225 - Campo Belo
C05 - Retiro
Alterações no sentido de ida
205 - Areal
