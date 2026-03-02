Morro da Cruz, um dos locais na lista de intervenção emergencial - Divulgação/ Arquivo

Publicado 02/03/2026 21:18 | Atualizado 02/03/2026 21:19

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis deu início nesta segunda-feira (2) obras de contenção de encostas em alguns trechos da cidade, considerados emergenciais. Os serviços acontecem de 7h às 17h e o trânsito vai funcionar , durante as intervenções, no sistema siga e pare.



Segundo o governo as obras acontecem na Rua Prefeito João Gregório Galindo, conhecido como Estrada Angra-Getulândia, em trechos do Morro do Tatu, Volta Fria, Morro da Glória e no Trevo de São Cristóvão, no Morro da Cruz, onde houve deslizamento de terra e parte de uma casa atingida (foto ao lado).



Ainda de acordo com a prefeitura, a medida integra o conjunto de ações adotadas após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias e também, faz parte das providências relacionadas à situação de emergência decretada na sexta-feira (27).



Os serviços incluem a retirada de terra e rochas, a limpeza das encostas com o objetivo de ampliar a segurança da via e prevenir novos deslizamentos.



A prefeitura disse ainda que durante a execução das obras os trânsito nesses trechos funcionará em sistema de siga e pare, com possibilidade de interdição total temporária, conforme avaliação técnica das equipes da Secretaria de Obras e Habitação e da Secretaria de Ordem Pública e Mobilidade Urbana.



Caso necessário realizar a interdição total da via, poderá haver ajustes na grade de horários do transporte público em razão do tempo de retenção no tráfego. Para os moradores que estejam próximos ou residem nos trechos entre o Morro da Cruz e o Centro, será disponibilizado um micro-ônibus. (Confira as linhas que podem sofrer alterações).



Confira as linhas que podem sofrer alteração

Alterações nos sentidos de ida e volta



207 - Japuíba

224 - Vila Nova

225 - Campo Belo

C05 - Retiro

B106 - Jacuecanga

Alterações no sentido de ida



205 - Areal

A prefeitura disse ainda que o acesso de veículos de serviços essenciais, como ambulâncias e coleta de lixo, será garantido durante todo o período das intervenções.