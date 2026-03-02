Técnicos do Governo Federal avaliam junto ao secretário de Defesa Civil de Angra Fábio Jr. (C), as ações de recuperação da cidade pós chuvaDivulgação/PMAR
Também participaram do encontro representantes das secretarias municipais de Saúde, Obras, Desenvolvimento Regional, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e Desenvolvimento Social, reforçando a atuação integrada da administração pública diante do cenário climático.
Angra passa por visita técnica para receber ajuda emergencial do governo federal
Equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil avaliou impactos das chuvas e orientou procedimentos para solicitação de recursos da União
Angra dos Reis mantém estado de atenção após mais de 280 mm de chuva em 24 horas
E recebe donativos. Das 450 pessoas atendidas nos pontos de apoio espalhados pela cidade, cerca de 40 ainda permanecem, os demais retornaram ao seus lares ou para casas de parentes. O homem que morreu soterrado foi identificado, deixou esposa, três filhos e um neto de dois anos. Agora a noite voltou a chover na cidade
Homem morre soterrado pela enxurrada em Angra
A primeira morte registrada pela Prefeitura na cidade após o temporal. Comunidades sem energia elétrica sofrem com a falta de água na cidade
Árvore é removida e Rio-Santos desobstruída em Angra dos Reis
A árvore de grande porte caiu na altura da Sapinhatuba 3 próximo ao trevo de entrada da cidade
Chuva: Rio-Santos bloqueada, quase 400 desalojados e alunos sem aula em Angra
Além de dois deslizamentos de terras, sem vítimas fatais, segundo a Defesa Civil Municipal. Em 6h de chuva foram registrados 200mm. RJ-155 que estava fechada, ontem, foi desobstruída
Angra registra 236 mm de chuva em 96 horas e mobiliza evacuação nos bairros da cidade
Medida preventiva diante do risco de deslizamentos de terra, como ocorrido no Morro do Santo Antônio, no centro, com queda de um muro e no Morro da Cruz. Na RJ 155, na altura da Serra D'Água (Angra) o acesso à Barra Mansa foi bloqueado com a queda de barreira
