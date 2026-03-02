Técnicos do Governo Federal avaliam junto ao secretário de Defesa Civil de Angra Fábio Jr. (C), as ações de recuperação da cidade pós chuva - Divulgação/PMAR

Publicado 02/03/2026 20:57

Angra dos Reis - A Defesa Civil de Angra dos Reis, na costa verde, recebeu nesta segunda-feira, (2), a visita técnica de uma equipe do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), órgão vinculado à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Os técnicos avaliaram os impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias e prestaram apoio no processo de reconhecimento federal de situação de emergência, etapa necessária para que a cidade possa solicitar recursos destinados à assistência humanitária, ao restabelecimento de serviços essenciais e à reconstrução de áreas afetadas.

Durante a reunião, foram apresentados relatórios detalhados com levantamento de danos humanos, materiais e ambientais, além dos prejuízos econômicos registrados e das ações emergenciais já executadas pelo município.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr, destacou a importância da visita para fortalecer o processo de reconhecimento.

— A presença da equipe do Cenad em Angra é fundamental para dar respaldo técnico ao trabalho que estamos realizando desde o primeiro momento das ocorrências. Todas as secretarias estão mobilizadas, com foco na proteção de vidas e no atendimento às famílias atingidas. Esse alinhamento com os governos federal e estadual garante mais segurança no processo de reconhecimento e amplia nossas condições de acessar os recursos necessários para a recuperação das áreas afetadas – afirmou.

O coordenador-geral de Reconhecimento em Gestão Integrada do Cenad, Frederico de Santana, ressaltou o caráter técnico da visita.

— A pedido do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, estamos hoje em Angra dos Reis para prestar o suporte técnico necessário ao processo de reconhecimento federal. Esta é a etapa inicial para que o município possa pleitear recursos da União destinados à assistência humanitária, ao restabelecimento de serviços essenciais e, quando necessário, à reconstrução – detalhou.



Também participaram do encontro representantes das secretarias municipais de Saúde, Obras, Desenvolvimento Regional, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e Desenvolvimento Social, reforçando a atuação integrada da administração pública diante do cenário climático.