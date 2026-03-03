Chegada do suspeito preso à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 03/03/2026 10:53

Angra dos Reis - Um homem foi preso nessa segunda-feira (2) por suspeita de estupro de vulnerável em Angra dos Reis , na costa verde. Policiais Civis cumpriram mandado de prisão expedido pela Justiça contra o acusado, que não resistiu a voz de prisão.

Segundo a Polícia Civil, o homem era tio da vítima. A menor contou aos agentes que os abusos começaram dentro de casa, quando ela ainda tinha sete anos e em momentos em que fazia as tarefas de casa. Em outras vezes, o autor também cometeu abusos da casa da avó da menina.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima, hoje, com 16 anos, foi até a delegacia para denunciar o caso. Durante o depoimento, ela disse que os abusos aconteciam há pelo menos dez anos.

A Polícia Civil informou ainda que após a reunião dos elementos probatórios, representou pela prisão preventiva do homem. O mandado foi cumprido ontem. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável e foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis, onde está à disposição da Justiça.