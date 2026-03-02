Chegada do homem preso com drogas à 166ª DP - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 02/03/2026 22:10

Angra dos Reis - Um homem, (33), foi preso por tráfico de drogas em Angra dos Reis (RJ). A prisão feita pela Polícia Civil aconteceu no bairro Sapinhatuba I, nesse domingo (2).

A ação se deu após denúncias sobre um ponto de venda de entorpecentes na localidade. Agentes foram até o local, para averiguar a informação. Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava próximo a uma mesa com drogas expostas, em plena luz do dia e ao ver os agentes, tentou fugir para uma área de mata. Os policiais cercaram a área e em seguida, ele foi capturado.

Ainda de acordo com a polícia, a estrutura foi montada no local com cobertura, cadeira e mesa posicionadas em uma área com visão privilegiada da região com o acesso único por uma escadaria e próximo à uma trilha em uma área de mata fechada.

O suspeito foi encaminhado à 166ª DP, onde foi constatado que ele já possui histórico criminal. Foram apreendidos um celular, um caderno com anotações do tráfico, oito frascos de lança-perfume, 33 frascos de loló, 41 trouxinhas de maconha, R$ 47 em espécie, 145 pedras de crack e 245 cápsulas de cocaína.

O homem preso em flagrante está à disposição da Justiça.