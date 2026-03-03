Prioridade, profissionais de saúde e nos ESF crianças de 10 a 14 anos - Divulgação/PMAR

Publicado 03/03/2026 00:04

Angra dos Reis - A Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis iniciou nesta segunda-feira,(02), a vacinação contra a dengue com a vacina Butantan-DV, imunizante indicado para a prevenção dos quatro sorotipos do vírus e que contribui para reduzir o risco de formas graves da doença.

Nessa primeira etapa da campanha, a vacinação será direcionada aos profissionais que atuam diretamente no território, incluindo agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e profissionais da Atenção Primária à Saúde com idade de 58 e 59 anos. A definição do público-alvo segue orientação do Ministério da Saúde e está alinhadas com as diretrizes nacionais de implantação da vacina.

A estimativa é vacinar cerca de 500 profissionais nesse primeiro grupo. A ampliação do público-alvo ocorrerá de forma gradual, conforme o calendário do Ministério da Saúde e a entrega do imunizante para a cidade.

— Iniciamos a vacinação dos profissionais de saúde que atuam diariamente na linha de frente do combate e da prevenção à dengue. Em breve, ampliaremos o acesso à vacina produzida pelo Instituto Butantan para outros públicos, conforme as orientações do Ministério da Saúde. E é importante lembrar também que, atualmente, há uma vacina disponível em todas as ESFs para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos – comentou Romário Aquino, diretor de Vigilância em Saúde

VACINAÇÃO

A vacinação contra a dengue também acontece nas unidades de saúde. No momento, o imunizante da Qdenga, está sendo destinado para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as Estratégias de Saúde da Família, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para se vacinar, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação e o CPF da criança ou adolescente.

COMBATE À DENGUE

A Prefeitura destaca que, em Angra dos Reis, 86% dos focos do Aedes aegypti estão nas casas das pessoas. Por isso, é importante que a população permaneça alerta e elimine possíveis criadouros: virar garrafas para baixo, remover os pratos dos vasos de planta, guardar pneus em ambientes cobertos, limpar as calhas, amarrar bem os sacos de lixo, manter a caixa d’água tampada e esvaziar recipientes de degelo em geladeiras.

— Sempre é fundamental lembrar que o combate à dengue é um trabalho coletivo. Separe 10 minutos da sua semana para vistoriar o seu quintal, eliminar possíveis focos de água parada e adotar medidas simples que fazem toda a diferença na luta contra o Aedes aegypti – finalizou Romário Aquino.

