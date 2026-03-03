Prefeito Cláudio Ferreti (D) com seu secretariado visitando obras no Morro da Cruz atingido pelo temporal - Divulgação/PMAR

Prefeito Cláudio Ferreti (D) com seu secretariado visitando obras no Morro da Cruz atingido pelo temporalDivulgação/PMAR

Publicado 03/03/2026 17:21 | Atualizado 03/03/2026 21:38

Angra dos Reis - O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, esteve percorrendo os locais atingidos pelos deslizamentos de terra e que estão sendo executadas obras emergenciais para recuperação. Entre eles o acesso ao centro da cidade pela Rio-Santos, pra quem vem de São Paulo, passando pelo trevo do Morro da Cruz.

No local houve deslizamento de terra que carregou parte de um muro de contenção e de uma casa localizada ao lado da ocorrência. No local a família teve que ser retirada do imóvel pela ajuda do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, com auxílio de uma escada.

As obras emergenciais para reparar os danos causados pelos últimos temporais na cidade já começaram. Os serviços incluem a retirada de terra e rochas, a limpeza das encostas com o objetivo de ampliar a segurança da via e prevenir novos deslizamentos.

Na manhã desta terça-feira, 3, o prefeito Cláudio Ferreti e o secretário de Obras e Habitação, Tiago Scatulino, estiveram no local para acompanhar de perto o andamento das ações e reforçar o compromisso do município com a rápida resposta à população.





– A prioridade dos trabalhos na Rua Prefeito João Gregório Galindo se deve à importância estratégica da via, que interliga diversos bairros ao Centro. Nosso objetivo é garantir o direito de ir e vir da população, assegurando mobilidade, segurança e tranquilidade aos moradores – destacou o prefeito Cláudio Ferreti.





De acordo com o secretário de Obras e Habitação, no sábado, 28, equipes de topografia realizaram o levantamento técnico da área. Já nesta semana, teve início o serviço de sondagem do solo, etapa fundamental para identificar as características do terreno e elaborar o projeto de contenção mais seguro e economicamente viável para o município.





– A sondagem funciona como um verdadeiro “raio-x” do solo, permitindo definir as soluções mais adequadas para cada ponto afetado. A previsão é que ainda nesta semana os projetos sejam concluídos e as obras de contenção iniciadas nos trechos atingidos – explicou Tiago Scatulino.





Desde os primeiros momentos após as chuvas, equipes do Serviço Público realizaram a desobstrução completa da via, garantindo a liberação do tráfego e a segurança de motoristas e pedestres. Em seguida, o corpo técnico da Defesa Civil efetuou vistorias detalhadas e emitiu os laudos necessários para a avaliação das áreas afetadas.





Com base nessas análises, a Secretaria de Obras iniciou a remoção de resíduos soltos, executou intervenções de drenagem nos trechos comprometidos e realizou a interligação das águas pluviais à rede já existente nas proximidades, reduzindo o risco de novos deslizamentos. Como medida preventiva, também foi realizada a cobertura das encostas com lonas, garantindo proteção e estabilização temporária do solo.





A prefeitura disse ainda que durante a execução das obras o trânsito nesses trechos funcionará em sistema de siga e pare, com possibilidade de interdição total temporária, conforme avaliação técnica das equipes da Secretaria de Obras e Habitação e da Secretaria de Ordem Pública e Mobilidade Urbana.

Aulas na rede pública de Angra serão retomadas nesta segunda-feira, 2 de março



Decisão foi tomada após melhora nas condições climáticas; Secretaria de Educação reorganizará o calendário para garantir os 200 dias letivos obrigatórios





As aulas na rede pública municipal de Angra dos Reis serão retomadas nesta segunda-feira, 2 de março. A decisão foi tomada após avaliação da Defesa Civil, que constatou melhora nas condições meteorológicas. Não houve registro de chuva no sábado, 28 de fevereiro, nem no domingo, 1º de março. A suspensão das aulas na última sexta-feira, 27, foi uma medida preventiva diante das chuvas que ocorreram na cidade com um acumulado de 280 mm em 24 horas.



Para garantir o cumprimento legal de 200 dias letivos de atividades educacionais, a Secretaria de Educação irá reorganizar o calendário escolar.

