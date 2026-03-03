Angra em destaque no pódio do Desafio das Ilhas em Niterói - Divulgação

Angra em destaque no pódio do Desafio das Ilhas em NiteróiDivulgação

Publicado 03/03/2026 17:39

Angra dos Reis - Angra dos Reis conquistou o pódio no Desafio das Ilhas, ocorrido no circuito Boa Viagem, com chegada na Praia de Charitas, em Niterói, no último sábado, dia 28 de fevereiro. O canoísta Sidinei Ramos Júnior foi o primeiro colocado na categoria surfski individual open, na prova de 20 km, e completou o percurso em 2h16min.

O Desafio das Ilhas foi uma competição de canoa polinésia e canoagem com revezamento de nove remadores, com percursos de 80 km pelas ilhas da costa das cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Foram provas de 20 km, 40 km, e ainda 80 e 110 km com revezamento. O evento reuniu atletas de diversos estados, de norte a sul do Brasil.

Mesmo com o mal tempo, com o mar revolto, muito vento, Sidinei Ramos conseguiu completar a prova e chegar na primeira colocação em sua categoria. A prova acabou servindo como treinamento para o canoísta de Angra, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Oceânica, que vai acontecer em Angra dos Reis, no dia 01 de maio, etapa nacional.

Esse ano. o foco de Sidinei Ramos é a Copa do Mundo, que acontecerá em Fortaleza, Ceará. O Brasil será sede desta competição pela primeira vez na história na canoagem. O canoísta de Angra retornará ao Ceará em setembro para vai tentar o bicampeonato Pan-Americano.