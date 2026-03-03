Angra em destaque no pódio do Desafio das Ilhas em NiteróiDivulgação
Sidinei Ramos 1º lugar no Desafio das Ilhas em Niterói
O canoísta angrense na categoria surfski individual open, concluiu a prova de 20 km, e completou o percurso em 2h16min
Prefeito de Angra visita Rua Gregório Galindo acesso ao centro que está sendo recuperado
Após deslizamento de terra na altura do Morro da Cruz. Calendário escolar será reorganizado no município
Tio é preso por suspeita de estuprar a sobrinha em Angra dos Reis
A menor contou à polícia que os abusos aconteciam há anos. Preso por estupro de vulnerável o acusado, que não teve a identidade revelada, está à disposição da Justiça
Vacinação contra a Dengue em Angra
Com a vacina Butantan-DV. O imunizante será ofertado primeiro para profissionais de saúde da Atenção Primária
Homem é preso pela Polícia Civil na Sapinhatuba 1
Por tráfico de drogas. Grande quantidade de entorpecente apreendida
Segunda-feira marcada por acidentes com feridos na Rio-Santos
Uma carreta tombou na altura do km 542, sentido São Paulo e dois carros se envolveram em uma colisão na altura do Mirante do Camorim, sentido Rio
