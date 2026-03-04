Atleta Raio fatura mais medalha e troféu para sua coleção - Divulgação

Publicado 04/03/2026 10:39

Angra dos Reis - José Ferreira de Sousa Neto, conhecido como "Atleta Raio" foi considerado o segundo mais veloz nos 10 km de corrida, na competição desse final de semana, (1) no Rio de Janeiro. Cerca de 6.500 atletas participaram do evento, sendo as mulheres maioria, com 54%. As provas de 5km, 10 km e 3 km tiveram como tema “O Único Tetra Campeão do Brasil nas Américas”. A comemoração foi pelo título do Flamengo na Libertadores, conquistado no fim do ano passado.

Angra ocupa a segunda colocação entre os 200 municípios participantes Divulgação

"Raio” fez história ao conquistar o vice-campeonato na prova de 10 km, chegando em segundo lugar com o tempo de 33min12seg. Atualmente tem acumulado pódios e mais pódios em competições oficiais no Estado e em corridas pelo Brasil afora.

O evento reuniu mais de 200 municípios de todas as regiões do Brasil e mais oito países. Vários atletas de Angra dos Reis participaram das provas.