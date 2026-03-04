Angra Futsal participa do campeonato com um elenco de 25 jogadoresDivulgação/Angra Futsal
Angra Futsal faz último treino antes da estreia na 32ª Copa Sul Fluminense
Que acontece de março a maio com a participação de 23 cidades do sul fluminense
Prefeitura retoma aulas de hidroginástica na Costeirinha
De graça todas às segundas e quartas-feiras, às 6h30 da manhã
Revelação do Jiu-jitsu: Kauã Soares busca apoio para disputar campeonato europeu na Irlanda
Em abril. O jovem angrense de 14 anos é um colecionador de títulos e medalhas e tem seu nome conhecido no cenário mundial da modalidade
Feira da Mulher Empreendedora abre o Mês da Mulher em Angra
Com protagonismo feminino. Evento será realizado na sexta-feira, 6 de março, na Praça do Porto, reunindo 50 expositoras da economia criativa
Sidinei Ramos 1º lugar no Desafio das Ilhas em Niterói
O canoísta angrense na categoria surfski individual open, concluiu a prova de 20 km, e completou o percurso em 2h16min
Prefeito de Angra visita Rua Gregório Galindo acesso ao centro que está sendo recuperado
Após deslizamento de terra na altura do Morro da Cruz. Calendário escolar será reorganizado no município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.