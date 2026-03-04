Angra Futsal participa do campeonato com um elenco de 25 jogadores - Divulgação/Angra Futsal

Angra Futsal participa do campeonato com um elenco de 25 jogadoresDivulgação/Angra Futsal

Publicado 04/03/2026 09:46

Angra dos Reis - O time masculino adulto de Angra dos Reis faz nesta quarta-feira,(4), seu último treino antes da estreia da equipe na 32ª edição da Copa Sul fluminense de Futsal, no próximo sábado, dia 7, às 14h, ao lado de sua torcida, em casa, no Ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal, contra Sapucaia.

O time está pronto. Entrarão em quadra 25 jogadores para a disputa. A equipe está sendo preparada pelo auxiliar técnico Johnny Ramos, ex-jogador do time nas últimas temporadas.

Ontem, aconteceu o penúltimo treino na quadra do Ginásio Getúlio Telles, e a expectativa do elenco do Angra Futsal é a melhor possível para a disputa da competição deste ano. Além de Johnny, a comissão técnica conta com a experiência do professor Paulo Moté e Wellington Biico.

O Angra Futsal está no Grupo D e além de Sapucaia, o time angrense vai enfrentar em jogos de ida e volta as equipes de Resende, Barra do Piraí e Vassouras, de março a maio, por 23 cidades.